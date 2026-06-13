Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga

Ngày 13-6, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, đồng thời có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18-6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, quan hệ ASEAN - Nga khởi đầu từ tháng 7-1991. Nga chính thức trở thành Đối tác Đối thoại đầy đủ của ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 29 tại Jakarta vào tháng 7-1996, mở ra khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai bên.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ nhất ngày 13-12-2005 tại Kuala Lumpur, hai bên ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Tiến bộ và Toàn diện, thông qua chương trình hành động toàn diện ASEAN - Nga giai đoạn 2005-2015 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu hợp tác.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ ba vào tháng 11-2018 tại Singapore, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Năm 2021, Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ tư được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ, hai bên thông qua Tuyên bố chung về xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và bền vững, cùng Tuyên bố ASEAN - Nga về hợp tác phòng, chống buôn bán trái phép ma túy.

Hiện hợp tác ASEAN - Nga vẫn đang được triển khai nhằm thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược. Các hoạt động hợp tác cũng được hỗ trợ thông qua Quỹ Tài chính Đối tác Đối thoại ASEAN - Nga.

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