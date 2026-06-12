Nâng tầm quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM và bang Victoria, Australia

Ngày 12-6, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Australia, Đoàn đại biểu UBND TPHCM do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng đoàn, đã có buổi hội kiến với ông Ben Carroll, Phó Thủ hiến bang Victoria.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh và Phó Thủ hiến bang Victoria Ben Carroll đã trao đổi Thỏa thuận về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND TPHCM và Chính quyền bang Victoria, do lãnh đạo cao nhất hai địa phương ký kết. Thỏa thuận này tiếp tục nâng tầm hợp tác song phương từ Bản ghi nhớ năm 2022, tập trung vào 5 lĩnh vực: thương mại và đầu tư, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, y tế và y sinh, cảng biển và logistics; qua đó mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất hơn.

Về định hướng phát triển, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM bước vào giai đoạn mới với quy mô và tiềm lực lớn hơn. Thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng bền vững; kiên định không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế thuần túy.

TPHCM mong muốn hợp tác với bang Victoria trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, nhà ở xã hội, kiểm soát ô nhiễm; đồng thời đề nghị Bang tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam và TPHCM học tập, nghiên cứu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Cơ quan Năng lượng, Môi trường và Hành động Khí hậu bang Victoria

Phản hồi các đề xuất của TPHCM, Phó Thủ hiến bang Victoria Ben Carroll đánh giá cao vai trò đầu tàu kinh tế và tiềm năng phát triển của Thành phố, đồng thời khẳng định hai bên còn nhiều dư địa hợp tác. Ông Ben Carroll thống nhất với định hướng phía TPHCM chia sẻ và cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan đầu mối của bang phối hợp chặt chẽ nhằm cụ thể hóa, triển khai các dự án thiết thực.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trân trọng mời lãnh đạo bang Victoria tham dự Đối thoại Hữu nghị TPHCM và Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu trong năm 2026.

* Trong thời gian hai ngày thăm, làm việc tại bang Victoria (ngày 11 và 12-6), Đoàn đã gặp gỡ, làm việc với nhiều cơ quan, đối tác của Bang trong các lĩnh vực gồm: Cơ quan Năng lượng, Môi trường và Hành động Khí hậu bang Victoria; Cơ quan Nhà ở Victoria (Homes Victoria); Cơ quan Phát triển bang Victoria (Development Victoria); Trường Đại học Monash và Trường Đại học RMIT. Ngoài ra, Đoàn cũng gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ và đề xuất hợp tác của Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA).

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Cơ quan Phát triển, Hạ tầng và Quy hoạch bang Queensland

Trước đó, ngày 10-6, tại Bang Queensland, Đoàn đã thăm và làm việc với Tổ chức Study Queensland thuộc Cơ quan Thương mại và Đầu tư bang Queensland; Cơ quan Phát triển, Hạ tầng và Quy hoạch bang Queensland; Cơ quan Đối ngoại của Hội đồng Thành phố Brisbane.

PHƯƠNG NAM