Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết nhanh nhất đề xuất, kiến nghị của các địa phương

Sáng 13-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu mở đầu buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tình hình kinh tế - xã hội cả nước và các địa phương đang có nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và TPHCM nói riêng còn rất nặng nề, đòi hỏi phải xác định rõ các giải pháp cụ thể, khả thi.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với TPHCM và một số địa phương giữ vai trò động lực tăng trưởng quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu TPHCM nêu rõ khó khăn, vướng mắc, thách thức đang đặt ra, đặc biệt là kiến nghị những giải pháp chính sách cụ thể với Thủ tướng, với Chính phủ và các bộ, ngành.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ có mặt tại buổi làm việc trực tiếp giải đáp những đề xuất kiến nghị và nêu rõ vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực mình quản lý, để thống nhất được các nhóm nhiệm vụ cần triển khai.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng cho biết, cuối tuần vừa qua đã làm việc với TP Hà Nội, và sau TPHCM sẽ tiếp tục làm việc với TP Đồng Nai.

“Mục tiêu là Chính phủ cùng các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm, giải quyết nhanh nhất những đề xuất kiến nghị. Chúng ta phải đối diện trực diện với khó khăn đặt ra để thống nhất cách làm và thống nhất hành động”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu, sau buổi làm việc này, chậm nhất đến thứ hai (ngày 15-6) sẽ có Thông báo kết luận để TPHCM cùng các bộ, ngành nhanh chóng triển khai.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết những kiến nghị của TPHCM trước đây.

Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, để tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân theo định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp, TPHCM kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng cho phép thành phố được quyết định giao chủ đầu tư trực tiếp đối với quỹ đất nhà nước quản lý, quỹ đất công hoặc đất phù hợp quy hoạch; không thực hiện đấu giá, đấu thầu đối với dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân.

Cùng với đó, kiến nghị Chính phủ sớm ban hành chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuế và hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân.

Về quản lý phát triển nhà ở, Chủ tịch UBND TPHCM cũng kiến nghị cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở (thương mại, xã hội, tái định cư, cho thuê) trong cùng dự án khi đáp ứng điều kiện, nhằm tối ưu hóa sử dụng quỹ nhà và cân đối cung - cầu.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, với vị thế, vai trò của một đô thị đặc biệt, cực tăng trưởng của cả nước, TPHCM nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Trung ương và nhân dân cả nước, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

GRDP quý 1 tăng 8,27% Theo UBND TPHCM, trong 5 tháng đầu năm 2026, UBND TPHCM đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và dự án; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình trọng điểm. Đồng thời, tập trung huy động, kích hoạt và đẩy nhanh giải ngân các nguồn lực đầu tư xã hội. Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả nổi bật, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Thành phố hoàn thành xử lý 838/838 dự án, khu đất theo Công điện số 112/CĐ-TTg, giải phóng vốn đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng và diện tích gần 17.000ha; xử lý dứt điểm 11/11 dự án theo Kết luận số 77-KL/TW và Nghị quyết số 170/2024/QH15; hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Kết quả này đã góp phần khơi thông nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng. Thành phố đã rà soát 298 thủ tục hành chính, cắt giảm 1.944 ngày làm việc; đồng thời đặt mục tiêu trong năm 2026 giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, bãi bỏ điều kiện kinh doanh không còn phù hợp. Song song đó, thành phố tập trung triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2028; thường xuyên tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh… Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP quý 1 tăng 8,27% (không tính dầu thô tăng 8,58%), là mức tăng cao nhất trong khoảng 10 năm qua. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố đạt hơn 6,6 tỷ USD, bằng khoảng 60% kế hoạch năm và tăng 106,25% so với cùng kỳ; nhiều dự án, công trình hạ tầng chiến lược được chấp thuận đầu tư với tổng vốn khoảng 520.000 tỷ đồng từ khu vực doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố đẩy mạnh triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân, đã triển khai 2 đợt khám sức khỏe, tầm soát miễn phí tại 168 xã, phường, đặc khu cho hơn 41.000 người dân, kịp thời phát hiện, phân luồng điều trị sớm các bệnh mạn tính; đã tổ chức khám, tiêm vaccine miễn phí và kích hoạt thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại đặc khu Côn Đảo. Đồng thời, tiếp tục phát triển không gian xanh, công viên đô thị, mở rộng các chính sách phục vụ người dân nhằm nâng cao chất lượng sống. Đối ngoại được mở rộng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bộ máy chính quyền sau kiện toàn hoạt động ổn định, thông suốt, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đi vào cuộc sống.

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