Chiều 12-6, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và chỉ định cấp ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân cùng các đại biểu chúc mừng thành lập Chi bộ Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

Chi bộ cơ sở Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM gồm 13 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM. Đồng chí Nguyễn Hồng Văn, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Văn Biên, Phó Chánh Văn phòng (phụ trách) Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Huy Trường, Trưởng Ban pháp chế, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM giữ chức Chi ủy viên Chi bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM chúc mừng Chi bộ cơ sở Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM được thành lập. Việc này góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng đối với hoạt động của cơ quan; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng trong quá trình triển khai các nhiệm vụ xây dựng, phát triển và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí đề nghị cấp ủy chi bộ và toàn thể đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM trở thành động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế của thành phố.

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