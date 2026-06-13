Sư đoàn 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng 13-6, Sư đoàn 7 (Quân khu 7) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 7 (13-6-1966 - 13-6-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 7

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 7 – đơn vị được thành lập ngày 13-6-1966 tại vùng đất Phước Long anh hùng (nay thuộc xã Đăk Ơ, TP Đồng Nai).

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 7

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 7 đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nổi bật là chiến công chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972; tham gia giải phóng Phước Long, đập tan “cánh cửa thép” Xuân Lộc và tiến vào Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất) trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Đại tá Vũ Văn Đoàn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7 đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Sau ngày đất nước thống nhất, đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia và xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện trong thời kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Doãn Nam, Chính ủy Sư đoàn 7, khẳng định, trong suốt 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy truyền thống “Đoàn kết - Anh hùng - Thắng quân xâm lược”, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sư đoàn 7 đã 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Sư đoàn 7 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Dịp này, Sư đoàn 7 vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu biểu dương những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 đạt được trong 60 năm qua.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Thượng tướng đề nghị, thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; chăm lo đời sống bộ đội, tăng cường gắn kết quân - dân và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TÂM TRANG