Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc tại TPHCM và TP Đồng Nai

Hôm nay 13-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác sẽ làm việc với lãnh đạo TPHCM và TP Đồng Nai.

Theo kế hoạch, buổi sáng Thủ tướng dự lễ phát động Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức. Lễ phát động theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu chính tại TPHCM và các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Sau lễ phát động, Thủ tướng cùng đoàn công tác làm việc với TPHCM về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026; các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác làm việc tại TP Đồng Nai.

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