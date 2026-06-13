Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số"

Lễ phát động do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu chính tại TPHCM và các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ phát động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, dự và chỉ đạo lễ phát động.

Dự lễ phát động còn có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương.

Lãnh đạo TPHCM dự lễ phát động có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM...

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dự Lễ phát động thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số". Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, đòi hỏi chúng ta phải tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên.

Trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng khó khăn cũng rất lớn, nặng nề hơn, để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ. Thay vào đó, phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt vì mục tiêu tăng trưởng bền vững và nhân dân hạnh phúc. Đây chính là tinh thần, mục tiêu để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương quyết định phát động phong trào thi đua: “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số". Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua trên 6 khía cạnh.

Thứ nhất, thi đua đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện thể chế. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn nút thắt về thể chế, thủ tục hành chính, khơi thông mọi nguồn lực phát triển để thể chế thực sự trở thành nguồn lực, là đột phá chiến lược và lợi thế cạnh tranh, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động công vụ. Kiên quyết loại bỏ tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Thứ hai, thi đua đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Phải xem đây là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia. Mỗi bộ ngành, địa phương cần hình thành các mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, chính quyền số, xã hội số, công dân số, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phát triển.

Thứ ba, thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics. Mỗi bộ, ngành, địa phương tổ chức các chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài để khơi thông nguồn lực.

Thứ tư, thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ, công chức phải đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong thực thi công vụ, dám đổi mới, đột phá vì lợi ích chung, vì cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân phục vụ.

Thứ năm, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ ngân sách và nguồn lực quốc gia để mỗi đồng vốn đầu tư đều phải mang lại hiệu quả thực chất, công khai và minh bạch, gắn với bài toán kinh tế xã hội, tránh thất thoát lãng phí và đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Thứ sáu, thi đua củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế bảo đảm môi trường sinh thái và an sinh xã hội, để tăng trưởng kinh tế phải luôn đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thành quả tăng trưởng phải được thụ hưởng thực chất bởi người dân thông qua đời sống ngày càng được nâng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dự Lễ phát động thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số". Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc lựa chọn TPHCM – trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước – để tổ chức phát động nhằm lan tỏa khí thế cách mạng của phong trào hành động đến tất cả các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Với tinh thần thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình hành động cụ thể sát với thực tiễn. Để thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, lan tỏa kiến thức quý, lan rộng những tấm gương điển hình.

“Tôi mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua là hành động tự giác, nhu cầu tự thân và xuất phát từ những việc làm nhỏ nhất, làm tốt hơn công việc hàng ngày của mỗi cá nhân để đóng góp tích cực vào sự phát triển chung”, Thủ tướng nhấn mạnh. Đồng thời bày tỏ tin tưởng phong trào thi đua sẽ tạo ra luồng khí thế mới, động lực mới, sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hưởng ứng phong trào thi đua, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ, TPHCM rất vinh dự được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chọn làm điểm cầu trung tâm của Lễ phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Lễ phát động thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số". Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được nghiêm túc tiếp thu toàn diện, đầy đủ các nội dung chỉ đạo và cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua do đồng chí Thủ tướng Chính phủ vừa phát động.

"Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị TPHCM sẽ biến khát vọng thành hành động, đưa kinh tế TPHCM tăng trưởng 2 con số và cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nói.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Thái Hương, Anh hùng lao động, Nhà sáng lập Tập đoàn TH cho biết, cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, khối kinh tế tư nhân sẽ thực sự đóng vai trò động lực quan trọng cùng khối doanh nghiệp Nhà nước tạo thành “hai cánh chim” mạnh mẽ để đưa đất nước bứt phá; và cũng cam kết đồng hành, dốc toàn lực để không chỉ đưa kinh tế bứt phá 2 con số, mà còn xây dựng một thế hệ người Việt mới mạnh mẽ về thể chất, vững vàng về tinh thần, sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, giàu có và văn minh.

NGÔ BÌNH - VĂN MINH - MAI HOA