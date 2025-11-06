Chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Chuyển động kinh tế xanh

SGGP

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Đây là nguồn đóng góp từ tập thể cán bộ, công nhân viên toàn hệ thống, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thành viên TPHCM.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên của SATRA như Vissan, Cofidec, Satrafoods, Cửa hàng xăng dầu SATRA... cũng đã ủng hộ thêm hơn 318 triệu đồng, góp phần chung tay cùng cả nước khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Do vậy, những đóng góp thiết thực của SATRA và các đơn vị thành viên không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp sẻ chia, chung tay cùng cả nước giúp đồng bào vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và tái thiết sau thiên tai.

KHÁNH AN

