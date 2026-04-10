Thông tin kinh tế

Chuyên gia y tế trao đổi về “Miễn dịch trọn đời”

Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam vừa phối hợp cùng Pfizer Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học “Hành trình miễn dịch trọn đời - Góc nhìn đa chiều về cơ hội và thách thức”.

Tại hội nghị, GS.TS.BS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết: “Khi dịch tễ học toàn cầu và trong nước có nhiều biến động, từ thay đổi mô hình bệnh tật theo độ tuổi và nhóm nguy cơ đến các thách thức đối với hệ thống y tế, cách tiếp cận dự phòng cần được đặt trong tổng thể chiến lược và dựa trên dữ liệu dịch tễ, bằng chứng khoa học cũng như kinh nghiệm quốc tế. Trong đó, định hướng “miễn dịch trọn đời” ngày càng được quan tâm như một khung tiếp cận theo vòng đời để nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.

Với cam kết dài hạn trong việc đồng hành cùng cộng đồng y tế, Pfizer Việt Nam tham gia hội nghị trong vai trò hỗ trợ khoa học, nhằm góp phần thúc đẩy trao đổi chuyên môn, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và cập nhật thông tin khoa học phục vụ thực hành, qua đó hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế tiếp cận tri thức một cách hệ thống, phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

THÁI LÂM

Từ khóa

Pfizer Việt Nam GS.TS.BS Phan Trọng Lân Trọn đời Dịch tễ học Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Miễn dịch Đa chiều Dịch tễ Góc nhìn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn