Chuyên gia y tế trao đổi về “Miễn dịch trọn đời”

Tại hội nghị, GS.TS.BS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết: “Khi dịch tễ học toàn cầu và trong nước có nhiều biến động, từ thay đổi mô hình bệnh tật theo độ tuổi và nhóm nguy cơ đến các thách thức đối với hệ thống y tế, cách tiếp cận dự phòng cần được đặt trong tổng thể chiến lược và dựa trên dữ liệu dịch tễ, bằng chứng khoa học cũng như kinh nghiệm quốc tế. Trong đó, định hướng “miễn dịch trọn đời” ngày càng được quan tâm như một khung tiếp cận theo vòng đời để nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.

Với cam kết dài hạn trong việc đồng hành cùng cộng đồng y tế, Pfizer Việt Nam tham gia hội nghị trong vai trò hỗ trợ khoa học, nhằm góp phần thúc đẩy trao đổi chuyên môn, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và cập nhật thông tin khoa học phục vụ thực hành, qua đó hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế tiếp cận tri thức một cách hệ thống, phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

THÁI LÂM