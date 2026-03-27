Cựu hiệu trưởng cấp 2 bị phạt 3 năm tù vì thu tiền sai quy định

Theo cáo buộc, trong năm học 2013-2014, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo thu tiền dạy thêm, học thêm cao hơn mức tối đa quy định của UBND TP Hà Nội, dẫn đến thiệt hại cho phụ huynh hơn 1 tỷ đồng.

Chiều 27-3, sau 3 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân khu vực 1 Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình và Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu kế toán nhà trường các mức án lần lượt 3 năm tù giam và 2 năm tù treo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, với trách nhiệm là hiệu trưởng, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã tổ chức dạy thêm, học thêm không tuân theo quy định. Việc dạy thêm, học thêm không có đơn của học sinh và xác nhận của các phụ huynh.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình tại phiên tòa

Quá trình điều tra đến khi xét xử, các bị cáo thừa nhận một phần hành vi. Về nghĩa vụ dân sự, tòa tuyên bị cáo Nguyễn Thị Bình phải nộp lại hơn 800 triệu đồng, bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt phải nộp hơn 200 triệu đồng để sung công quỹ.

Tuy nhiên, 70% số tiền thu vượt đã được chi trả cho các giáo viên nhà trường, nên các bị cáo có quyền yêu cầu giáo viên trả lại số tiền này. Tòa dành quyền khởi kiện dân sự về nội dung này cho các bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, trong năm học 2013-2014, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo kế toán nhà trường và giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức là 15.000 đồng/tiết/học sinh, cao hơn mức tối đa quy định của UBND TP Hà Nội.

Theo cáo buộc, từ tháng 12-2013 đến 5-2014, Trường THCS Ba Đình đã thu hơn 2 tỷ đồng của học sinh 24 lớp thuộc khối 7, 8, 9, trong đó số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỷ đồng. Việc này đã gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh hơn 1 tỷ đồng. Để hợp thức hóa việc thu mức cao hơn, hiệu trường nhà trường đã chỉ đạo kế toán lập 2 hệ thống sổ sách kế toán.

