Cô gái trẻ thoát “cửa tử” dù 3 lần sốc sốt xuất huyết trong 24 giờ

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) vừa điều trị thành công một trường hợp sốt xuất huyết diễn tiến nguy kịch, khi bị sốc 3 lần trong vòng hơn 24 giờ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Bệnh nhân N.N.V.A. (19 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TPHCM) nhập viện trong tình trạng sốt, mệt mỏi, đau bụng và nôn ói liên tục khi đã ở ngày thứ 4 của bệnh sốt xuất huyết.

Người bệnh có tiền sử béo phì (BMI 28), yếu tố làm tăng nguy cơ chuyển nặng khi mắc sốt xuất huyết.

Theo ghi nhận tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân được xác định sốc sốt xuất huyết. Sau hồi sức ban đầu tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị.

Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn liên tục rơi vào tình trạng sốc (liên tiếp 3 lần chỉ trong 24 giờ). Các đợt sốc khiến người bệnh xuất hiện hàng loạt biến chứng nặng như tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi, hạ albumin và hạ canxi máu nặng.

Trước diễn tiến bệnh phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã hội chẩn khẩn cấp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM để thống nhất hướng điều trị. Người bệnh được hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, bù canxi, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi huyết động liên tục.

Nhờ can thiệp tích cực và kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện bệnh nhân đã được xuất viện.

Người mắc sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng rất nhanh, đặc biệt là từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 của bệnh. Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như nôn nhiều, đau bụng, lừ đừ, khó thở, tay chân lạnh hoặc sốt kéo dài, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế.

KHÁNH CHI