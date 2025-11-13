TPHCM: 8 bệnh viện tuyến cuối hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Ngày 13-11, Sở Y tế TPHCM tổ chức lễ ký kết hợp tác và hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố với Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu giai đoạn 2025-2028.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, TPHCM

Tại lễ ký kết, Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định với vai trò bệnh viện hạt nhân cùng 7 bệnh viện chuyên khoa của thành phố (Bệnh viện Nhi đồng 2, Từ Dũ, Chấn thương Chỉnh hình, Bình Dân, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt) tập trung hỗ trợ phát triển chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định được giao nhiệm vụ hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu chuẩn hóa quản trị nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị rủi ro, đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong lộ trình phát triển thành bệnh viện hạng I, hỗ trợ chuyển đổi số hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh.

Toàn cảnh buổi ký kết

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trong bối cảnh thành phố đang phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực đa trung tâm, ngành y tế xác định Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu có vị trí chiến lược về y tế, vừa là điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho hơn nửa triệu dân địa bàn và đông đảo khách du lịch, vừa đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu triển khai y tế biển trong thời gian sắp tới.

Việc các bệnh viện tuyến cuối của thành phố ký kết hợp tác và hỗ trợ toàn diện giúp nâng cao năng lực cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu là bước đi quan trọng để chuẩn hóa năng lực chuyên môn, nâng tầm quản trị bệnh viện, tăng khả năng tự chủ xử trí các ca nặng, và góp phần tạo dựng hệ thống y tế đa cực, chất lượng đồng đều của toàn TPHCM trong tình hình mới.

"Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sẽ sớm trở thành cực y tế mới của thành phố, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân đô thị biển, là bệnh viện có năng lực xử lý cấp cứu, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên khoa, hạn chế tối đa chuyển tuyến, và là mô hình mẫu về liên kết giữa bệnh viện hạt nhân và bệnh viện vệ tinh trong hệ thống y tế đa cực của thành phố”, PGS-TS-TS Chí Thượng kỳ vọng.

BS-CKII Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tặng hoa các đơn vị ký kết hợp tác, hỗ trợ.

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu được đầu tư xây dựng mới và đi vào hoạt động từ năm 2022 với quy mô 420 giường, 24 khoa phòng, 600 nhân viên y tế và người lao động. Hiện tại, Bệnh viện vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển các chuyên khoa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

THÀNH SƠN - KHÁNH CHI