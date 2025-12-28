Cô gái Việt xa xứ viết sách kể chuyện chữa lành

Ngày 28-12, tại Nhà sách Fahasa Tân Định, diễn ra chương trình giao lưu giới thiệu ấn phẩm " Viết cho những ngày không dám khóc" (Thái Hà Books và NXB Văn học) của tác giả Huỳnh Tú Uyên.

Viết cho những ngày không dám khóc là tập tản văn đầu tay của Huỳnh Tú Uyên, mang màu sắc tự truyện, ghi lại hành trình nhiều năm sống, học tập và làm việc tại Mỹ của cô.

Không chỉ kể chuyện đời mình, tác giả còn lồng ghép nhiều “cẩm nang nhỏ” dành cho người trẻ: cách chuẩn bị tâm lý trước khi đi, những lưu ý khi thuê phòng, tìm việc làm thêm, chọn lớp ESL, vượt qua mùa đông đầu tiên, chăm sóc sức khỏe tinh thần và học cách yêu thương chính mình giữa cuộc sống đầy áp lực.

Tác giả Huỳnh Tú Uyên (phải) chia sẻ với bạn đọc về hành trình viết nên cuốn sách đầu tay

Với giọng văn thủ thỉ, gần gũi, đôi khi hài hước, đôi khi chạm sâu vào những vùng rất riêng tư của nỗi cô đơn, cuốn sách là lời nhắn nhủ dịu dàng gửi đến những ai đang ở, đã từng ở hoặc mơ ước sẽ đến một miền đất khác: “Bạn có thể khóc, có thể gục xuống một lúc, nhưng nhất định rồi sẽ đứng dậy. Và bạn không hề một mình”.

Huỳnh Tú Uyên từng có nhiều năm du học và sinh sống tại Mỹ. Trở về Việt Nam, cô hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng với nhiều công việc khác nhau như biểu diễn, sáng tác nhạc và viết sách.

“Tôi viết sách không phải để kể về một hành trình thành công, cũng không dám nghĩ rằng câu chữ của mình có thể truyền cảm hứng. Cuốn sách đầu tay của tôi là những lát cắt rất thật của một người từng lạc lõng nơi nước Mỹ phồn hoa, từng mỉm cười giữa những buổi chiều rất buồn, và từng cố gắng từng chút một để không đánh mất chính mình giữa bao nhiêu cám dỗ. Hy vọng rằng, cuốn sách sẽ phần nào đó có ích với những bạn trẻ đang bắt đầu một hành trình mới ở một quốc gia nào đó hay đang chập chững bước vào đời. Nếu các bạn có ước mơ, hãy theo đuổi ước mơ ấy”, tác giả Huỳnh Tú Uyên chia sẻ.

QUỲNH YÊN