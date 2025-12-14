Tác giả 9X viết sách khơi gợi yêu thương từ những điều bình dị

Tối 13-12, tại Nhà sách Fahasa Tân Định (số 387-389, đường Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TPHCM), Fahasa phối hợp cùng Công ty sách AZ Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu với tác giả trẻ Doãn Hằng, nhân dịp tái bản ấn phẩm Về nhà ăn bát cháo hành .

Thị trường xuất bản gần đây chứng kiến sự tham gia của đông đảo cây bút trẻ khi cùng khai thác về đề tài gia đình, quê hương, những kỷ niệm ấu thơ. Có thể kể đến Làn, Lam, Hạ Mer, Thảo Thảo… và Doãn Hằng cũng là một cây bút như vậy.

Thuộc thế hệ 9X, Doãn Hằng không chạy theo những đề tài gây sốc hay dễ dàng được chú ý, mà nhỏ nhẹ kể những câu chuyện của ngày xưa. Những câu chuyện này được cô tái hiện trong hai tác phẩm Về nhà ăn bát cháo hành (NXB Văn học) và Nằm ngủ ngoài triền đê (NXB Lao động).

Hai tác phẩm của tác giả Doãn Hằng: Nằm ngủ ngoài triền đê (truyện dài) và Về nhà ăn bát cháo hành (tản văn). Ảnh: QUỲNH YÊN

Dù chỉ mới xuất hiện bằng hai tác phẩm gần đây, nhưng Doãn Hằng nhanh chóng được nhiều độc giả yêu mến bởi giọng văn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và khả năng truyền tải những câu chuyện đời thường theo cách gần gũi, sâu lắng. Các tác phẩm của cô thường xoay quanh những lát cắt nhỏ của cuộc sống, những rung động tinh tế và hành trình chữa lành của người trẻ trong xã hội hiện đại.

Ra mắt vào cuối năm 2024, mới đây, tập tản văn Về nhà ăn bát cháo hành đã được tái bản. Tác phẩm mang đến những câu chuyện giản dị nhưng đầy tính gợi mở, chạm đến những giá trị đẹp đẽ về gia đình, tình yêu, sự bao dung và những điều nhỏ bé nuôi dưỡng tâm hồn. Thông qua hình ảnh “bát cháo hành” thân thuộc, tác giả khéo léo gửi gắm thông điệp về sự ấm áp và khả năng chữa lành đến từ những điều bình dị nhất.

Tác giả Doãn Hằng (trên bục, phải) giao lưu cùng bạn đọc. Ảnh: QUỲNH YÊN

Trước đó, cũng tại Nhà sách Fahasa Tân Định, Fahasa đã tổ chức khai mạc chương trình “Mừng Giáng sinh - Đón năm mới 2026”, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp cuối năm. Chương trình diễn ra tại toàn bộ hệ thống 130 nhà sách Fahasa trên toàn quốc từ ngày 1-12-2025 đến ngày 4-1-2026. Chương trình được triển khai với quy mô lớn cùng sự đồng hành của các nhà cung cấp và nhà xuất bản trong và ngoài nước, mang đến hàng hóa phong phú, ưu đãi hấp dẫn và nhiều hoạt động phục vụ khách hàng.

Đông đảo phụ huynh và các em nhỏ tham dự khai mạc chương trình “Mừng Giáng sinh - Đón năm mới 2026”. Ảnh: QUỲNH YÊN

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình “Mừng Giáng sinh - Đón năm mới 2026”, Fahasa phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp tổ chức nhiều chương trình hoạt động giao lưu giới thiệu sách, các chương trình hoạt náo trải nghiệm như: trải nghiệm làm thiệp Noel, workshop kể chuyện Giáng sinh, làm bánh, lắp ráp mô hình, đố vui... tại các nhà sách. Thông qua các hoạt động này, những người thực hiện mong muốn tạo sân chơi lành mạnh và hữu ích cho khách hàng là phụ huynh và các em học sinh đến vui chơi thư giãn vào những ngày cuối tuần.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra chương trình, bạn đọc có cơ hội được mua sắm với các chương trình khuyến mãi giảm giá lên đến 50%; nhiều sản phẩm chất lượng cao của các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước như: sách thiếu nhi, sách văn học, sách tâm lý kỹ năng, các sản phẩm đồ chơi hot trend, dụng cụ học sinh, các loại quà tặng…

QUỲNH YÊN