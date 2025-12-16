Văn hóa - Giải trí

Sách

Hội Nhà văn TPHCM công bố giải thưởng và tặng thưởng năm 2025

SGGPO

Chiều 16-12, Hội Nhà văn TPHCM công bố giải thưởng, tặng thưởng năm 2025. Năm nay, tất cả các hạng mục đều có tác phẩm được vinh danh.

Theo đó, căn cứ vào “Quy chế Giải thưởng của Hội Nhà văn TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025” và căn cứ kết quả cuộc họp Ban chấp hành ngày 16-12, Hội Nhà văn TPHCM đã quyết định trao giải thưởng và tặng thưởng cho các tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau.

Hạng mục giải thưởng, giải Văn xuôi được trao cho tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng (NXB Hội Nhà văn) của Trương Anh Quốc; giải Thơ được trao cho tập thơ Những ngọn gió biên cương (NXB Hội Nhà văn) của Trần Mai Hường; giải Lý luận phê bình được trao cho Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 - Những điều đọng lại trong con mắt nhắm (NXB Kim Đồng) của Văn Thành Lê.

z7332946631357_c304a60a68b7a800253cdedf1a045c22.jpg
Các tác phẩm được vinh danh giải thưởng và tặng thưởng năm 2025 của Hội Nhà văn TPHCM

Giải Văn học thiếu nhi được trao cho bộ truyện Lục địa rồng (NXB Kim Đồng) của Cao Việt Quỳnh; giải Văn học trẻ được trao cho truyện dài Lân tinh (NXB Kim Đồng) của tác giả Giai Du; giải Văn học dịch được trao cho tiểu thuyết Hoang mạc Tartar (Phoenix Books và NXB Đà Nẵng) của nhà văn Dino Buzzati, dịch giả Hương Châu.

Hạng mục tặng thưởng được trao cho các tác phẩm: tiểu thuyết Miền cỏ tranh (NXB Quân đội Nhân dân) của Nguyễn Minh Ngọc; hồi ký Những ngày ở Paris (NXB Hội Nhà văn) của Nguyễn Hoài Nam; trường ca Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh (NXB Quân đội Nhân dân) của Châu La Việt và tiểu thuyết Khi đàn sếu bay về phương Nam (Rubik Books và NXB Phụ nữ Việt Nam) của Lisa Ridzén, dịch giả Minh Khôi.

Dịp này, Hội Nhà văn TPHCM kết nạp 21 nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình, dịch giả là hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Lễ tổng kết, trao giải, kết nạp hội viên mới sẽ được tổ chức ngày 30-1-2026.

QUỲNH YÊN

Từ khóa

Hội Nhà văn TPHCM Trần Mai Hường Hương Châu Cao Việt Quỳnh Nhà xuất bản Hội Nhà văn Trương Anh Quốc Nxb Quân đội nhân dân Văn Thành Lê Châu La Việt Trùng khơi nghe sóng Giai Du Lân tinh Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM 2025 Tặng thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2025 Nguyễn Minh Ngọc Miền cỏ cháy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn