Hội Nhà văn TPHCM công bố giải thưởng và tặng thưởng năm 2025

Chiều 16-12, Hội Nhà văn TPHCM công bố giải thưởng, tặng thưởng năm 2025. Năm nay, tất cả các hạng mục đều có tác phẩm được vinh danh.

Theo đó, căn cứ vào “Quy chế Giải thưởng của Hội Nhà văn TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025” và căn cứ kết quả cuộc họp Ban chấp hành ngày 16-12, Hội Nhà văn TPHCM đã quyết định trao giải thưởng và tặng thưởng cho các tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau.

Hạng mục giải thưởng, giải Văn xuôi được trao cho tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng (NXB Hội Nhà văn) của Trương Anh Quốc; giải Thơ được trao cho tập thơ Những ngọn gió biên cương (NXB Hội Nhà văn) của Trần Mai Hường; giải Lý luận phê bình được trao cho Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 - Những điều đọng lại trong con mắt nhắm (NXB Kim Đồng) của Văn Thành Lê.

Các tác phẩm được vinh danh giải thưởng và tặng thưởng năm 2025 của Hội Nhà văn TPHCM

Giải Văn học thiếu nhi được trao cho bộ truyện Lục địa rồng (NXB Kim Đồng) của Cao Việt Quỳnh; giải Văn học trẻ được trao cho truyện dài Lân tinh (NXB Kim Đồng) của tác giả Giai Du; giải Văn học dịch được trao cho tiểu thuyết Hoang mạc Tartar (Phoenix Books và NXB Đà Nẵng) của nhà văn Dino Buzzati, dịch giả Hương Châu.

Hạng mục tặng thưởng được trao cho các tác phẩm: tiểu thuyết Miền cỏ tranh (NXB Quân đội Nhân dân) của Nguyễn Minh Ngọc; hồi ký Những ngày ở Paris (NXB Hội Nhà văn) của Nguyễn Hoài Nam; trường ca Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh (NXB Quân đội Nhân dân) của Châu La Việt và tiểu thuyết Khi đàn sếu bay về phương Nam (Rubik Books và NXB Phụ nữ Việt Nam) của Lisa Ridzén, dịch giả Minh Khôi.

Dịp này, Hội Nhà văn TPHCM kết nạp 21 nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình, dịch giả là hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Lễ tổng kết, trao giải, kết nạp hội viên mới sẽ được tổ chức ngày 30-1-2026.

QUỲNH YÊN