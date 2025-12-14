Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai mang “Đời gió bụi” về Việt Nam

Sau Hà Nội, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai vừa có buổi giao lưu và trò chuyện với bạn đọc TPHCM nhân dịp ra mắt tiểu thuyết " Đời gió bụi" (Nhã Nam và NXB Phụ nữ Việt Nam) vào ngày 14-12 tại Nam Thi House (số 152, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TPHCM).

Được xuất bản bằng tiếng Anh vào tháng 3-2023, Đời gió bụi trở thành tiểu thuyết bán chạy quốc tế. Ngoài tiếng Việt, đến nay tác phẩm đã được dịch sang 13 ngôn ngữ, xuất bản ở 20 quốc gia. Từ lúc ra mắt đến nay, tác phẩm cũng đã nhận được nhiều giải thưởng và vinh danh quan trọng.

Đan xen giữa quá khứ và hiện tại, bằng giọng văn cuốn hút, cảm động và giàu chất thơ, Đời gió bụi là câu chuyện về những bí mật bị che giấu, những tổn thương tưởng như không bao giờ có thể chữa lành. Nhưng trên hết, đây là câu chuyện về sự dũng cảm và nghị lực sống, về lòng trắc ẩn và sự hòa giải, về sức mạnh của lòng tha thứ và tình yêu thương.

Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai và mẹ

Tác phẩm được Nguyễn Phan Quế Mai đầu tư nghiên cứu và sáng tác trong thời gian 7 năm.

Dự kiến, tiểu thuyết "Đời gió bụi" sẽ được chuyển thể thành phim với sự hợp tác của nhà sản xuất Kim Lý và đạo diễn Hàm Trần

Theo TS Đào Lê Na, có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai là mặc dù viết bằng tiếng Anh nhưng không phải tiếng Anh cho toàn cầu mà cho người Việt Nam, để có sự kết nối và trao truyền với người Việt trước, rồi sau đó mới dành cho độc giả quốc tế muốn đọc và tìm hiểu về Việt Nam. Đời gió bụi cũng là một tác phẩm như vậy.

TS Đào Lê Na, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai và nhà văn Huỳnh Trọng Khang (từ trái qua) tại chương trình

“Tên tiếng Anh của tác phẩm là Dust Child nhưng dịch giả đã không dịch là Bụi đời mà là Đời gió bụi, cho thấy một cách chơi chữ rất hay của người Việt. Bản thân chữ “bụi đời” có thân phận con người ở trong đó, nhưng tác phẩm của chị Quế Mai nói về thân phận của những đứa trẻ con lai, nên không chỉ dừng lại ở thân phận con người mà nó là hành trình họ phải đối mặt như thế nào sau chiến tranh”.

Tại chương trình, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai cho biết, chị sẽ dành tặng toàn bộ nhuận bút của tiểu thuyết Đời gió bụi ấn bản tiếng Việt cho tổ chức Room to Read Việt Nam, phục vụ cho việc xây dựng và vận hành thư viện tại các trường học tiểu học trên cả nước.

HỒ SƠN