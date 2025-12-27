Trao giải đợt 2 cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Phạm Thị Vân Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, cho biết, trong bối cảnh mà sự phát triển của công nghệ khiến cho trẻ em không còn yêu thích việc đọc sách như trước. Các em có xu hướng chơi điện thoại nhiều hơn. Đó là điều làm chúng tôi băn khoăn. Việc nuôi dưỡng các giá trị từ việc đọc sách rất quan trọng. Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi được hình thành với tinh thần đó, mong muốn đi đường dài và tạo sự lan tỏa đến các tỉnh, thành”, bà Phạm Thị Vân Anh cho biết.

Bà Phạm Thị Vân Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: BTC

Theo bà Phạm Thị Vân Anh, qua mỗi đợt thi, những người tổ chức lấy làm mừng khi thấy các em đã thực sự trải nghiệm, thẩm thấu từ trang sách, rút ra được những bài học rất có giá trị. “Giá trị đó có thể là kiến thức mà trong nhà trường chưa được tiếp cận; có thể là những tấm gương vượt khó vươn lên; có thể được vun đắp từ những con người giàu lòng nhân ái… Như vậy, chúng tôi đã đạt được mục tiêu là cùng các em tạo ra những giá trị từ trang sách”, bà Vân Anh nói.

Bà Phạm Thị Vân Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM và nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, trao giải nhất cho thí sinh Hồ Minh Châu. Ảnh: BTC

Ở giải thưởng đợt 2, nhiều thí sinh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng kể chuyện. Không chỉ giọng kể tự nhiên, mạch lạc hơn, biết nhấn nhá cảm xúc và thể hiện sự đồng cảm với nhân vật, nhiều bài dự thi còn được đầu tư hình thức thể hiện sinh động, sáng tạo. Một số bài dự thi ấn tượng bởi cách tiếp cận nhẹ nhàng, giàu ý nghĩa, lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, lòng biết ơn và những giá trị nhân văn từ trang sách.

Trao giải nhì cho 2 thí sinh Phạm Minh Bảo Ngọc và Nguyễn Cao Thanh Trúc. Ảnh: BTC

Sau thời gian tiếp nhận và chấm chọn, Ban giám khảo đã làm việc công tâm, đánh giá các phần thi dựa trên các tiêu chí: nội dung câu chuyện, giọng kể, khả năng sáng tạo, kỹ năng thể hiện và mức độ lan tỏa thông điệp nhân văn.

Nhà văn Văn Thành Lê chia sẻ về chất lượng của các bài dự thi. Ảnh: BTC

Là một trong những thành viên trong Ban giám khảo, nhà văn Văn Thành Lê nhận định: “Cuộc thi có sức lan tỏa lớn, khi xem các clip tôi nhận thấy các em đọc thật và cảm nhận thật chứ không phải đang diễn hay có sự sắp xếp theo kịch bản, cũng không chạy theo thành tích. Những cuốn sách các em chọn có tính phổ cập khá rộng từ văn học đến sách kỹ năng, sách khoa học. Ngoài những cuốn kinh điển còn có những sách rất mới, sách về cung cấp kiến thức cho thấy các bạn biết cập nhật cái mới chứ không một màu”.

Trao giải ba cho thí sinh Lê Bảo Nhi. Ảnh: BTC

Các thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba của đợt 1 và đợt 2 sẽ tiếp tục tham gia Vòng chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 1-2026. Ngoài ra, tất cả thí sinh tham dự đợt 2 sẽ nhận được voucher trị giá 200.000 đồng để mua sách, như một món quà khích lệ tinh thần yêu sách, yêu văn hóa đọc.

Các thí sinh nhận giải khuyến khích từ Ban tổ chức. Ảnh: BTC

-Giải nhất (gồm 1.500.000 đồng tiền mặt và voucher trị giá 500.000 đồng): Hồ Minh Châu (tác phẩm Thần dược của Kay) -Giải nhì (2 giải, mỗi giải gồm 800.000 đồng tiền mặt và voucher trị giá 200.000 đồng): Phạm Minh Bảo Ngọc (tác phẩm Tuổi thơ dữ dội) và Nguyễn Cao Thanh Trúc (tác phẩm Búp sen xanh) -Giải ba (gồm 500.000 đồng tiền mặt và voucher trị giá 200.000 đồng): Lê Bảo Nhi (tác phẩm Điều ước thủy tinh) Giải khuyến khích (3 giải, mỗi giải 1 voucher trị giá 500.000 đồng): Phạm Ngọc Lan Anh (tác phẩm Cây cam ngọt của tôi); Chu Bích Ngọc (tác phẩm Coo Chanel); Lê Đặng Diệp Nhi (tác phẩm Võ Thị Sáu) -Giải phụ: Kể chuyện về Bác Hồ ấn tượng (1 voucher trị giá 500.000 đồng): Nguyễn Cao Thanh Trúc

QUỲNH YÊN