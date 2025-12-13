Đường sách TPHCM vinh danh những bạn đọc có ảnh và bài viết xuất sắc

Ngày 13-12, Đường sách TPHCM đã tổng kết và trao giải cho những bạn đọc có ảnh và bài viết xuất sắc tham gia Cuộc vận động sáng tác ảnh và bài viết về hành trình 10 năm Đường Sách TPHCM.

Hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập Đường sách TPHCM (9-1-2016 - 9-1-2026), Đường sách TPHCM phối hợp cùng Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức Cuộc vận động sáng tác ảnh và bài viết về hành trình 10 năm Đường sách TPHCM.

Diễn ra từ ngày 15-9 đến ngày 15-11, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo bạn đọc, nhiếp ảnh gia, tác giả, du khách…. Mỗi tác phẩm dự thi đều gửi gắm câu chuyện, ký ức và tình cảm chân thành dành cho Đường sách TPHCM.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM, phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM, cho biết, Cuộc vận động sáng tác ảnh và bài viết “Đường sách TPHCM - Hành trình 10 năm lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp” đã nhận được sự hưởng ứng sâu sắc của cộng đồng. Chỉ trong hai tháng, ban tổ chức nhận về hơn 400 tác phẩm ảnh và gần 50 bài viết.

Đại diện Ban tổ chức cuộc vận động trao giấy chứng nhận vinh danh những bạn đọc có bài viết xuất sắc

“Những hình ảnh và câu chuyện ấy cho thấy tình cảm bền vững mà bạn đọc, tác giả, nghệ sĩ và du khách đã dành cho Đường sách suốt một thập niên qua. Đường sách có được ngày hôm nay chính là nhờ sự đồng hành và tin yêu của cộng đồng. Cuộc vận động lần này là minh chứng đẹp đẽ và đầy ý nghĩa cho điều đó”, ông Lê Hoàng bày tỏ.

Trao giấy chứng nhận vinh danh những bạn đọc ảnh được chọn triển lãm

Ban tổ chức đã vinh danh 13 tác giả có bài viết xuất sắc về Đường sách TPHCM, gồm: Võ Ca Dao (với tác phẩm Đường sách TPHCM: Nơi bày trò); Đoàn Yên Kiều (Thả ngàn tim cho Đường sách); Đoàn Lê Khanh (Cảm nhận 10 năm Đường sách: Giữ lại ánh sáng); Nguyễn Khánh Như (Đường sách TPHCM - 10 năm lan tỏa tri thức qua góc nhìn sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng); Nguyễn Hồng Mơ (Một đô thị lớn cần nhiều hơn một Đường sách); Nguyễn Thị Hồng (Từ Đường sách TPHCM đến những bản xa - tri ân người thắp sáng ngọn đèn thầm lặng); Trần Nguyễn Phước Thông (Đường sách - nơi những trang giấy nở hoa giữa lòng thành phố); Trần Thị Thanh (Dấu ấn từ những ngày ở Đường sách); Nguyễn Nhân Tín (Đường sách - Lối đi ngắn nối dài những hành trình); Đinh Thị Thanh Huyên (Đường sách, đến và yêu); Lê Tấn Thời (Đường sách tôi yêu); Lê Phương Trí (Không chỉ là Đường sách); họa sĩ Lê Sa Long (Điểm hẹn thú vị của những người yêu mỹ thuật giữa trung tâm TPHCM).

Lãnh đạo Đường sách TPHCM cùng khách mời thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm "Kỷ niệm 10 năm Đường sách TPHCM"

Ngoài ra, ban tổ chức còn vinh danh các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm trong Cuộc vận động sáng tác ảnh chủ đề: “Đường sách TPHCM - Dấu ấn văn hóa 10 năm qua ống kính”.

Du khách xem các bức ảnh đang được trưng bày tại Đường sách TPHCM

Dịp này, Đường sách TPHCM cũng khai mạc triển lãm ảnh Đường sách TPHCM - Dấu ấn văn hóa 10 năm qua ống kính, trưng bày 50 tác phẩm của 23 tác giả, được tuyển chọn từ cuộc vận động sáng tác ảnh.

HỒ SƠN