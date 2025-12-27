Thêm một ấn bản "Kim Vân Kiều" ra mắt bạn đọc

Ấn bản Kim Vân Kiều của Nhã Nam đánh dấu lần đầu tiên có sự kết hợp đồng thời của Kim Vân Kiều do học giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải cẩn thận ra quốc ngữ, kèm minh họa nhân vật theo bản in năm 1923, cùng bộ tranh Kiều chưa từng công bố của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm.

Ấn bản Kim Vân Kiều do Nhã Nam ấn hành được tái bản dựa trên bản Kim Vân Kiều do Nguyễn Văn Vĩnh dịch, chú dẫn các điển tích ra chữ quốc ngữ, in lần thứ 7 năm 1923 của Hiệu Ích Ký (Hà Nội). Đây được xem là một trong những nỗ lực sớm và nghiêm túc nhằm đưa Truyện Kiều đến với đông đảo bạn đọc quốc ngữ, đồng thời góp phần định hình cách đọc Kiều trong bối cảnh văn hóa mới.

Ấn bản "Kim Vân Kiều" vừa được ấn hành

Đặc biệt, với ấn bản Kim Vân Kiều lần này, bạn đọc còn cơ hội thưởng lãm bộ tranh Kiều gồm 26 bức chưa từng công bố của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm (1922-2016). Tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm không đi theo lối minh họa trực tiếp cốt truyện, mà khai thác chiều sâu tâm lý, tính cách và cảm xúc của mỗi nhân vật, tình huống, sự việc trong Truyện Kiều. Các tranh Kiều đều vẽ trên giấy dó, bằng chất liệu than chì, bột màu hoặc sơn dầu. Từ đó, cho phép bạn đọc tiếp cận Truyện Kiều từ những cảm xúc và góc nhìn rất riêng của họa sĩ tài danh Nguyễn Tư Nghiêm.

Nhân dịp này, Nhã Nam cũng phát hành tiểu thuyết chương hồi Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Tử (Thanh Tâm Tài Nhân) do dịch giả Tô Nam Nguyễn Đình Diệm thực hiện với định dạng bìa cứng có bìa áo.

Ngoài Kim Vân Kiều do học giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải, hơn 200 năm qua, nhiều ấn bản Truyện Kiều đã được đến với công chúng qua những lần “thử sức” của các học giả văn hay chữ tốt, cùng nhau diễn giải, phân tích những lời hay ý đẹp của Đại thi hào Nguyễn Du. Có thể kể đến Kim Túy tình từ do Phạm Kim Chi phiên chú sang chữ quốc ngữ, năm 1917; Truyện Thúy Kiều do Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim hiệu khảo, năm 1925; Kim Vân Kiều (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, năm 1923; Vương Thúy Kiều chú giải tân truyện do Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu chú thích và bình luận, năm 1941; Truyện Kiều chú giải do Lê Văn Hòe hiệu đính, chú giải, bình luận, năm 1953; Truyện Kiều, Nguyễn Thạch Giang hiệu khảo và chú thích, năm 1972; Truyện Kiều, Đào Duy Anh chú giải, năm 1979…

QUỲNH YÊN