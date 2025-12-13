Tự truyện bằng tranh "Cuộc đời vẫn đẹp sao" nhắc nhở người lớn học cách yêu thương từ trẻ nhỏ

Được lấy trực tiếp từ cuộc sống thật, La Vie est Belle - Cuộc đời vẫn đẹp sao của tác giả kiêm họa sĩ Lê Thư không chỉ kể lại hành trình hồi phục sau khủng hoảng, mà còn mở ra một góc nhìn sâu sắc về tình cảm, tổn thương và sức mạnh chữa lành đến từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Ngày 13-12, tại Nam Thi House (số 152, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TPHCM), Công ty Du Bút tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt ấn phẩm La Vie est Belle - Cuộc đời vẫn đẹp sao (NXB Phụ nữ Việt Nam). Đây là tác phẩm thuộc thể loại graphic memoir - tự truyện bằng truyện tranh, một dòng sách đang phát triển mạnh trên thế giới nhờ khả năng truyền tải cảm xúc sâu sắc qua hình ảnh và lời thoại.

Lê Thư là một nữ họa sĩ minh họa đang sống và giảng dạy tại TPHCM và cũng là cái tên quen thuộc qua nhiều ấn phẩm như: Gối mây (2013), Gà lô mê vọng cổ (2014), Tiệm bánh của Hổ (2015), Cổ mỹ từ (2023), Gửi em (2022), Bịt mắt bắt mèo (2023), Mèo đuổi chuột (2023). Đáng chú ý trong số này là ấn phẩm Sài Gòn của em (2018) từng được trao giải B, giải thưởng Sách quốc gia năm 2020.

Họa sĩ Lê Thư giao lưu với bạn đọc

La Vie est Belle là một lát cắt đời thật được kể lại bằng góc nhìn nghệ thuật, đầy cảm xúc cá nhân và sự thấu cảm với người đọc. Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính, một người phụ nữ trẻ phải đối diện với khủng hoảng tâm lý sau khi mối quan hệ tưởng chừng viên mãn bất ngờ tan vỡ. Không thể tiếp tục chịu đựng những ngày dài mỏi mệt vì thuốc điều trị, vì áp lực công việc, lẫn vì cảm giác bị bỏ rơi, cô quyết định rời thành phố, tìm đến một nơi có cái tên thật nên thơ: trại hè La Vie est Belle.

Xa khỏi phố thị, băng qua những cánh đồng quạt gió khổng lồ, qua nhà tạo mây và kho chứa đầy sao... chính La Vie est Belle này đã trở thành điểm khởi đầu cho hành trình cứu rỗi chính bản thân. Tại La Vie, người lớn được dịp tháo bỏ lớp vỏ bọc quen thuộc, học cách gỡ rối những tơ lòng và nhìn thế giới lại lần nữa bằng ánh mắt của một đứa trẻ.

Cuốn sách được in bìa cứng, khổ vừa tay, thích hợp để đọc lại nhiều lần

Đáng yêu và đáng nhớ nhất trong cuốn sách chính là những đứa trẻ xuất hiện trong trại hè: mỗi đứa một tính cách, không bé nào giống bé nào. Tác phẩm không lý tưởng hóa tuổi thơ, mà khắc họa rất chân thật sự đa dạng và biến hóa trong cảm xúc của trẻ em - chúng cãi nhau, giận nhau, rồi vài phút sau lại rủ nhau chơi chung như chưa từng có chuyện gì.

Điều đẹp đẽ nhất là trong thế giới của La Vie est Belle, chính người lớn mới là những kẻ cần học lại cách sống. Nhìn bọn trẻ tung tăng làm mặt nạ, nấu trà từ lá cỏ, vẽ búp bê giấy, ôm nhau và cười phá lên chỉ vì một câu chuyện bông đùa... nhân vật chính và cả người đọc đều nhận ra: hạnh phúc không nằm ở điều gì to tát. Chỉ cần được là chính mình, được yêu mà không cần chứng minh, được tha thứ khi mắc lỗi, đó đã là một cuộc sống đẹp rồi.

QUỲNH YÊN