Tổ chức Room to Read Việt Nam mở rộng 2.143 thư viện thân thiện

Ngày 19-12, tại phường Quy Nhơn (Gia Lai), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Tổ chức Room to Read Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Nâng cao chất lượng thư viện nhằm phát triển thói quen đọc và văn hóa đọc giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả triển khai Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ GD-ĐT và Tổ chức Room to Read Việt Nam, ghi nhận những thành tựu nổi bật sau 5 năm thực hiện, đồng thời thảo luận định hướng phát triển thư viện phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới của Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 theo hướng tiếp cận năng lực - phẩm chất giai đoạn 2026-2030.

Trao giấy chứng nhận cho Ban điều phối Chương trình Thư viện thân thiện tại 30 tỉnh, thành đã đồng hành triển khai chương trình trong suốt 5 năm qua

Giai đoạn hợp tác 2021-2025 giữa Bộ GD-ĐT và Tổ chức Room to Read Việt Nam đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng trong phát triển thói quen đọc và văn hóa đọc tại các trường tiểu học với nhiều kết quả ấn tượng.

Cụ thể, trong giai đoạn này, đã có 2.143 thư viện thân thiện được thành lập tại 14 tỉnh, thành mới, với số học sinh thụ hưởng là 1,4 triệu em, nâng tổng số học sinh hưởng lợi từ chương trình thư viện thân thiện lên đến 3.281.748. Có hơn 3.000 giáo viên, giảng viên cốt cán, cán bộ quản lý và nhân viên thư viện được tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật.

QUỲNH YÊN