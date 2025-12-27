TS Trần Du Lịch ra mắt sách “Ký ức - Niềm tin & Khát vọng”: Viết về quá khứ để hướng đến tương lai

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đông đảo người thân, bạn bè của tác giả và bạn đọc.
Ấn phẩm như một cuốn hồi ký chính trị - xã hội sống động, ghi lại những chặng đường lao động, nghiên cứu và đóng góp của TS Trần Du Lịch trong hơn 50 năm qua, gắn liền với quá trình đổi mới thể chế, phát triển kinh tế đất nước và đặc biệt là TPHCM.
Dù viết về ký ức, nhưng như ông Nguyễn Thành Lợi – Giám đốc NXB Tổng hợp TPHCM – chia sẻ, cuốn sách mang một tâm thế hướng đến tương lai, khơi dậy niềm tin và khát vọng đổi mới.
Trong phần chia sẻ, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, nhấn mạnh hành trình vượt khó, không ngừng học tập và đóng góp cho đất nước của TS Trần Du Lịch là “một tấm gương của ý chí và nghị lực”.
TS Trần Du Lịch cho biết, ông viết sách như một cách nhìn lại hành trình sống và làm việc, “trước hết là cho chính mình, sau đó là kỳ vọng có thể giúp ích cho ai đó”.
Hiện nay, dù đã nghỉ hưu, TS Trần Du Lịch vẫn tiếp tục cống hiến với vai trò là thành viên các hội đồng tư vấn cấp thành phố và quốc gia, đặc biệt là trong việc triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TPHCM.