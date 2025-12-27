Văn hóa - Giải trí

Sách

TS Trần Du Lịch ra mắt sách “Ký ức - Niềm tin & Khát vọng”: Viết về quá khứ để hướng đến tương lai

SGGPO

Sáng 27-12, tại Đường sách TPHCM, NXB Tổng hợp TPHCM tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu ấn phẩm “Ký ức - Niềm tin & Khát vọng” của TS Trần Du Lịch – nhà nghiên cứu chính sách kinh tế uy tín, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM.

TS Trần Du Lịch ra mắt sách “Ký ức - Niềm tin & Khát vọng”: Viết về quá khứ để hướng đến tương lai

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đông đảo người thân, bạn bè của tác giả và bạn đọc.

IMG_7458.jpg
TS Trần Du Lịch chia sẻ tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Ấn phẩm như một cuốn hồi ký chính trị - xã hội sống động, ghi lại những chặng đường lao động, nghiên cứu và đóng góp của TS Trần Du Lịch trong hơn 50 năm qua, gắn liền với quá trình đổi mới thể chế, phát triển kinh tế đất nước và đặc biệt là TPHCM.

20251214_104150.jpg
Ấn phẩm "Ký ức - Niềm tin & khát vọng" là những trang đời đầy sống động của TS Trần Du Lịch. Ảnh: HỒ SƠN

Dù viết về ký ức, nhưng như ông Nguyễn Thành Lợi – Giám đốc NXB Tổng hợp TPHCM – chia sẻ, cuốn sách mang một tâm thế hướng đến tương lai, khơi dậy niềm tin và khát vọng đổi mới.

IMG_7452.jpg
Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Trong phần chia sẻ, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, nhấn mạnh hành trình vượt khó, không ngừng học tập và đóng góp cho đất nước của TS Trần Du Lịch là “một tấm gương của ý chí và nghị lực”.

IMG_7480.jpg
Các khách mời tham gia chia sẻ trong chương trình. Từ trái qua: TS - Giảng viên cao cấp Nguyễn Khắc Cảnh; ThS Phạm Bình An; đồng chí Phạm Phương Thảo và nhà báo, TS Tô Đình Tuân trong vai trò điều phối. Ảnh: HỒ SƠN

TS Trần Du Lịch cho biết, ông viết sách như một cách nhìn lại hành trình sống và làm việc, “trước hết là cho chính mình, sau đó là kỳ vọng có thể giúp ích cho ai đó”.

Hiện nay, dù đã nghỉ hưu, TS Trần Du Lịch vẫn tiếp tục cống hiến với vai trò là thành viên các hội đồng tư vấn cấp thành phố và quốc gia, đặc biệt là trong việc triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TPHCM.

HỒ SƠN

Từ khóa

Viện Kinh tế TPHCM Trần Du Lịch Phạm Phương Thảo Nguyễn Thành Lợi Đinh Thị Thanh Thủy Hội đồng nhân dân TPHCM Đề Gi Nguyễn Khắc Cảnh Đường sách TPHCM TS Trần Du Lịch Ký ức niềm tin và khát vọng

