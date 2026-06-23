Cơ hội lớn đi cùng trách nhiệm lớn

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với đòi hỏi cao hơn về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế. Trước những cơ hội và thách thức đó, thanh niên kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ có những đột phá về cơ chế, môi trường rèn luyện và hỗ trợ phát triển để người trẻ thực sự trở thành lực lượng tiên phong kiến tạo tương lai đất nước.

* Anh THÁI NGUYỄN ĐĂNG KHOA, Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Học viện Cán bộ TPHCM:

Trang bị hành trang hội nhập

Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới của tổ chức Đoàn sẽ có thêm nhiều chương trình thiết thực để thanh niên Việt Nam được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường hội nhập. Bên cạnh bản lĩnh chính trị, người trẻ hôm nay cần được trang bị ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy làm việc quốc tế và khả năng thích ứng với môi trường đa văn hóa.

Tôi mong Đại hội quan tâm mở rộng hơn nữa các chương trình giao lưu, hợp tác thanh niên với các nước trong khu vực và trên thế giới; tạo điều kiện để thanh niên Việt Nam tham gia nhiều hơn các diễn đàn quốc tế, hoạt động tình nguyện, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đồng thời, tổ chức Đoàn có thêm cơ chế hỗ trợ để thanh thiếu nhi ở những địa bàn còn khó khăn được tiếp cận cơ hội học tập, giao lưu, phát triển năng lực trong môi trường quốc tế.

Khi có định hướng đúng và sự đồng hành của tổ chức Đoàn, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tự tin hơn trong hội nhập, chủ động giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

* Anh NGUYỄN HOÀNG AN KHƯƠNG, Giám đốc Công ty TNHH The Greenmart Vietnam (TPHCM):

“Bệ đỡ” cho thanh niên khởi nghiệp

Trong giai đoạn đất nước ta đang đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thanh niên khởi nghiệp đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng chịu áp lực cạnh tranh rất lớn. Với người trẻ khởi nghiệp, điều cần nhất không chỉ là ý tưởng mà còn là môi trường thuận lợi để ý tưởng được thử nghiệm, được hỗ trợ và có cơ hội đi xa.

Đoàn Thanh niên xã Dầu Tiếng (TPHCM) phối hợp các đơn vị phục vụ ăn sáng miễn phí cho người dân

﻿Ảnh: TÂM TRANG

Khởi nghiệp không thể chỉ tính đến lợi nhuận trước mắt. Mỗi dự án muốn đứng vững phải gắn với đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, quản trị tốt và hướng đến những giá trị bền vững. Vì vậy, doanh nghiệp trẻ rất cần chính sách hỗ trợ linh hoạt, cơ chế thử nghiệm cho mô hình mới, khả năng tiếp cận vốn, hạ tầng công nghệ và những chương trình cố vấn thiết thực.

Tôi mong tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục là cầu nối giữa thanh niên khởi nghiệp với các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Khi có một “bệ đỡ” thực chất, các dự án khởi nghiệp của người trẻ sẽ có thêm sức bật để phát triển, đóng góp cho kinh tế số, kinh tế xanh và sự phát triển bền vững của đất nước.

* Đại úy HỒ VĂN VIỆT, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân:

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ lực lượng vũ trang

Với tuổi trẻ lực lượng vũ trang, khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” có ý nghĩa rất gần gũi và thiết thực. Đây cũng là yêu cầu trong từng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giúp dân, tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các hoạt động an sinh xã hội.

Tôi mong Đại hội sẽ có thêm nhiều chủ trương khuyến khích thanh niên làm chủ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào học tập, công tác, rèn luyện; tạo môi trường để tuổi trẻ lực lượng vũ trang phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, kỷ luật, trách nhiệm, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng tuổi trẻ cả nước đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

* Anh NGUYỄN CHÍ ĐÔNG, Tập đoàn Viettel, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025:

Tiên phong chinh phục công nghệ lõi

Tuổi trẻ là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, trong làm chủ công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thế hệ trẻ cũng là lực lượng kế cận, trực tiếp quyết định vị thế và sự phát triển của Việt Nam trong những thập niên tới. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, mỗi sản phẩm “Make in Viet Nam” do người trẻ tạo ra đều là một đóng góp thiết thực cho đất nước.

Vì vậy, việc đầu tư, tạo điều kiện để người trẻ phát triển và cống hiến là yếu tố rất quan trọng. Những sản phẩm công nghệ do người Việt làm chủ, như các nền tảng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, không chỉ giúp giải quyết các bài toán thực tiễn trong nước mà còn có thể từng bước vươn ra thị trường quốc tế, khẳng định trí tuệ Việt Nam.

Tôi mong rằng, sau Đại hội Đoàn lần thứ XIII, sẽ có thêm những chương trình, cơ chế hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ lõi. Tôi cũng kỳ vọng tổ chức Đoàn tiếp tục đồng hành, kết nối thanh niên với doanh nghiệp, viện nghiên cứu. Qua đó, ngày càng có nhiều sản phẩm “Make in Viet Nam” .

* Anh HUỲNH TUẤN KHƯƠNG, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM:

Trang bị năng lực số để làm chủ tương lai

Thanh niên ngày nay trước hết cần một nền tảng tri thức vững, năng lực số thực chất và bản lĩnh để thích ứng với sự thay đổi. Chuyển đổi số không chỉ là sử dụng công nghệ, mà còn thay đổi tư duy, cách học, cách làm việc và cách giải quyết vấn đề. Vì vậy, người trẻ cần được trang bị kỹ năng dữ liệu, ngoại ngữ, tư duy phản biện, khả năng làm chủ các công cụ mới (như trí tuệ nhân tạo), cùng ý thức trách nhiệm, đạo đức số và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thanh niên không chỉ là lực lượng tiếp nhận công nghệ, mà phải là lực lượng tiên phong kiến tạo giá trị mới. Với sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM, lợi thế lớn nhất là nền tảng khoa học, công nghệ và tinh thần nghiên cứu.

Tôi mong rằng, tổ chức Đoàn tiếp tục xây dựng môi trường để thanh niên, thế hệ trẻ rèn luyện năng lực số, dấn thân vào các nhiệm vụ mới và khẳng định vai trò với tinh thần xung kích trong phát triển đất nước. Chuyển đổi số quốc gia muốn đi nhanh và đi xa thì rất cần sức trẻ, trí tuệ trẻ và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam.

CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT - BÍCH QUYÊN - THU HOÀI