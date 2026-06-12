Tuyên dương gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Ngày 12-6, Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM biểu dương các tập thể, cá nhân là những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ các cơ quan Đảng Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải phát biểu chúc mừng các tập thể, cá nhân được tuyên dương

Trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, thanh niên cần phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của thành phố...

20 tập thể nhận danh hiệu “Tập thể thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”

Đồng chí đề nghị tuổi trẻ các cơ quan Đảng Thành phố tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; gắn với rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Các cá nhân nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”

Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các gương được tuyên dương, Phó Bí thư Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Tam Nguyên đã phát biểu báo công dâng Bác. Với trách nhiệm của người làm báo trẻ, đoàn viên Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn nỗ lực đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với dòng chảy thời sự, trong đó có việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan và số hóa các mẩu chuyện học tập Bác qua mã QR “Hoa giữa đời thường”, góp phần lan tỏa những tấm gương đẹp đến bạn đọc.

Phó Bí thư Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu báo công dâng Bác

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. ThS Phạm Tấn Xuân Tước, giảng viên Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, báo cáo chuyên đề về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần quốc tế trong sáng, gắn với thực hiện Nghị quyết số 09.

Dịp này, Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM tuyên dương 20 “Tập thể thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và 78 “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2026. Đoàn Cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng được tuyên dương “Tập thể thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” Đoàn cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng được tuyên dương “Tập thể thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cùng 5 cá nhân nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Đồng chí Võ Thị Thắm, Bí thư Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2025.

THU HOÀI