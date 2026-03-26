Cơ hội sở hữu “chuẩn sống Vinhomes” tại Happy Home Tràng Cát cho người lao động Hải Phòng

Không dừng lại ở việc cung cấp chỗ ở như các mô hình truyền thống, Happy Home Tràng Cát đang tái định nghĩa nhà ở xã hội (NƠXH) bằng một chuẩn sống mới: tiện ích đầy đủ, kết nối linh hoạt và cộng đồng văn minh. Từ đó, dự án mở ra hành trình an cư bền vững cho lực lượng lao động tại trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics đang tăng tốc mạnh mẽ của Hải Phòng.

Sự dịch chuyển nhu cầu từ “có nhà” sang “sống tốt”

Sự bùng nổ công nghiệp đang đưa Hải Phòng trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động bậc nhất cả nước.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, tính đến hết tháng 1-2026, trên địa bàn thành phố có 2 khu kinh tế với tổng diện tích 42.540 ha và 44 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 12.000 ha. Thành phố cảng đã thu hút hơn 1.800 dự án đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn 51,2 tỷ USD. Riêng năm 2026, thêm 48 dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp tiếp tục được triển khai.

Đà phát triển này kéo theo làn sóng dịch chuyển lao động quy mô lớn, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và người lao động trẻ có tay nghề, thu nhập ổn định. Nhu cầu về chỗ ở vì thế không chỉ dừng ở “có nhà”, mà chuyển dịch rõ rệt sang “sống tốt”.

Trong bối cảnh đó, Hải Phòng đặt mục tiêu phát triển NƠXH theo hướng đồng bộ hạ tầng, tiệm cận nhà ở thương mại về chất lượng và vị trí. Sự xuất hiện của Happy Home Tràng Cát được xem là lời đáp trúng nhu cầu này.

Happy Home Tràng Cát kết nối với hàng loạt hạ tầng giao thông chiến lược của Hải Phòng và khu vực miền Bắc

Tọa lạc tại Tràng Cát - tâm điểm phát triển mới phía Nam thành phố, dự án sở hữu khả năng kết nối nhanh chóng tới các trục hạ tầng chiến lược của thành phố và miền Bắc, như Vành đai 2 (đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện), cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đường Tân Vũ - Lạch Huyện… Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới trung tâm thành phố, các khu công nghiệp trọng điểm như Đình Vũ, Tràng Duệ, VSIP, sân bay Cát Bi… chỉ trong 3 đến 12 phút.

Không chỉ lợi thế vị trí, điểm khác biệt của Happy Home Tràng Cát còn nằm ở cách tiếp cận quy hoạch. Thay vì tối đa hóa diện tích xây dựng như nhiều dự án NƠXH truyền thống, chủ đầu tư dành phần lớn quỹ đất cho không gian xanh và tiện ích. Chỉ 31,5% diện tích được sử dụng cho công trình nhà ở - một tỷ lệ hiếm thấy trong phân khúc này.

Trên nền tảng đó, hệ sinh thái “all-in-one” được hình thành với 59 tiện ích ngoài trời, 3 công viên, 4 vườn hoa, 3 trường học và 2 tòa văn phòng ngay trong nội khu. Mọi nhu cầu sống, học tập, làm việc, giải trí đều được đáp ứng trọn vẹn trong bán kính vài bước chân.

Đáng chú ý, bên cạnh hơn 3.800 căn hộ NƠXH, dự án còn tích hợp 284 căn liền kề Boutique Home. Cấu phần thương mại này không chỉ bổ sung hệ tiện ích dịch vụ mà còn góp phần định hình một môi trường sống đa dạng, nâng cao chất lượng đời sống cho toàn khu đô thị.

Nền tảng an cư bền vững cho thế hệ cư dân mới

Thực tế triển khai cho thấy sức hút rõ rệt của dự án. Tính đến tháng 2-2026, nhiều hạng mục đã vượt tiến độ, các tòa căn hộ liên tục cất nóc và gần 700 căn đã được ký hợp đồng mua bán. Khi hoàn thiện, Happy Home Tràng Cát dự kiến đón khoảng 10.000 cư dân, hình thành một cộng đồng quy mô lớn, trẻ trung và năng động.

Hệ sinh thái tiện ích mô hình all-in-one giúp các các gia đình trẻ có thể tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Trẻ em có thể học tập tại trường học nội khu, vui chơi tại công viên, sân thể thao; người lớn có không gian làm việc, rèn luyện sức khỏe và giao lưu cộng đồng; người cao tuổi có môi trường sống yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên.

Chuẩn sống Vinhomes còn được thể hiện qua các hoạt động cộng đồng đa dạng - yếu tố góp phần hình thành sự gắn kết và bản sắc cư dân. Những không gian chung trở thành nơi nuôi dưỡng các mối quan hệ, tạo động lực phát triển và cảm hứng sống tích cực.

Ngay dưới chân các tòa căn hộ Happy Home là không gian xanh và các tiện ích vui chơi giải trí đa dạng

Trong bức tranh phát triển dài hạn, Hải Phòng hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị biển mang tầm quốc tế. Khu vực Nam Hải Phòng, với lợi thế hội tụ hạ tầng giao thông, công nghiệp và cảng biển, được xác định là cực tăng trưởng mới của thành phố.

Đi cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống. Lực lượng lao động trẻ, kỹ sư, chuyên gia tại đây không chỉ cần một nơi để ở, mà còn tìm kiếm một môi trường sống hiện đại, thuận tiện di chuyển, giàu tiện ích và phù hợp cho sự phát triển của gia đình.