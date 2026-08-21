27 cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell thêm vào chỉ số FTSE All-Cap

Theo FTSE Russell, việc nâng hạng sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 49 tham gia chỉ số này.

FTSE Russell vừa thêm 27 cổ phiếu Việt Nam vào FTSE All-Cap

Tối 21-8, tổ chức FTSE Russell công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9-2026 đối với FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc.

Đây là kỳ rà soát được giới đầu tư trong nước đặc biệt quan tâm, khi Việt Nam dự kiến chính thức chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell vào ngày 21-9 tới.

Theo kết quả công bố, 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào FTSE All-Cap, chỉ số bao gồm cổ phiếu thuộc 3 nhóm vốn hóa lớn (Large Cap), vốn hóa vừa (Mid Cap) và vốn hóa nhỏ (Small Cap).

Trong đó, nhóm Large Cap có 3 cổ phiếu gồm Vietcombank (VCB), Vingroup (VIC) và Vinhomes (VHM).

Ở nhóm Mid Cap, FTSE Russell bổ sung BIDV (BID), Hòa Phát (HPG) và VPBank (VPB).

Nhóm Small Cap có 21 cổ phiếu gồm FPT (FPT), Gelex (GEX), HDBank (HDB), chứng khoán HSC (HCM), Masan Consumer (MCH), Masan Group (MSN), Novaland (NVL), SHB, Sacombank (STB), SeABank (SSB), chứng khoán SSI (SSI), chứng khoán Kỹ thương - TCBS (TCX), Vinamilk (VNM), chứng khoán Vietcap (VCI), Vietjet (VJC), MSB, Vincom Retail (VRE), Vinpearl (VPL), chứng khoán VIX (VIX), VNDirect (VND) và chứng khoán VPS (VCK).

Cùng với đó, 6 cổ phiếu gồm VCB, VIC, VHM, BID, HPG và VPB đồng thời được thêm vào rổ FTSE All-World, chỉ số tập trung vào các cổ phiếu Large Cap và Mid Cap tại các thị trường phát triển và mới nổi trên toàn cầu.

FTSE All-World là một trong những chỉ số quan trọng thuộc hệ thống FTSE GEIS, hiện bao phủ hàng ngàn cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa trên thế giới. Theo FTSE Russell, việc nâng hạng sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 49 tham gia chỉ số này.

NHUNG NGUYỄN