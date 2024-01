Công an tỉnh Bình Phước được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 4-1, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023, với quyết tâm kiềm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, Công an tỉnh đã tổ chức 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Từ đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 2,36% so với cùng kỳ năm 2022.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị

Công tác điều tra, xử lý các vụ án được đảm bảo và chấp hành đúng quy định của pháp luật, tỷ lệ điều tra, khám phá án phạm tội về trật tự xã hội đạt 95,6% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao 20,6%), thu hồi tài sản trị giá khoảng 2,6 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính 6,5 tỷ đồng, bắt 52 đối tượng truy nã; Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Đáng chú ý, lực lượng Công an tỉnh đi đầu trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ và đã hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% các trường hợp đủ điều kiện thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử.

Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Công an tỉnh trong năm 2023, đồng thời chúc mừng Công an tỉnh đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2023” tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2023

Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng công an xã, thị trấn năm 2023

Dịp này, 17 phòng nghiệp vụ và công an huyện, thị xã, thành phố được khen thưởng do có thành tích thi đua xuất sắc năm 2023.

BÙI LIÊM