Kỳ vọng lớn từ Đại hội Đảng bộ phường Rạch Dừa lần thứ I

Đại hội Đảng bộ phường Rạch Dừa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ là một dấu mốc lịch sử để đưa Rạch Dừa tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, xứng tầm với vị thế của một siêu đô thị mới.

Phường Rạch Dừa được định hướng trở thành một trung tâm dịch vụ hậu cần dầu khí quốc gia, một đô thị du lịch chất lượng cao với hệ thống hạ tầng đô thị được đầu tư hoàn thiện, là mắt xích quan trọng trong liên kết vùng

Phường Rạch Dừa (TPHCM) được hợp nhất từ phường 10, phường Rạch Dừa và phường Thắng Nhất (TP Vũng Tàu trước đây) có diện tích tự nhiên 19,70km2 và dân số 76.281 người. Đảng bộ phường hiện có 62 tổ chức Đảng và hơn 3.000 đảng viên.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tư tưởng, tổ chức và nhân sự, bộ máy chính quyền của Rạch Dừa theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra đồng bộ, thông suốt, hiệu quả để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Sau ngày 1-7-2025, việc sắp xếp, chỉnh lý hồ sơ, rà soát, thống kê tài sản đã được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng quy định, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của chính quyền mới hoạt động. Sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập đã tạo nên sức mạnh to lớn, giúp chính quyền mới nhanh chóng bắt nhịp và vận hành hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tập trung ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin nên tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 98%, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Rạch Dừa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Báo cáo chính trị của Đại hội đã chỉ rõ những lợi thế, tiềm năng và dư địa phát triển to lớn của phường Rạch Dừa trong nhiệm kỳ mới. Nằm trong siêu đô thị mới, Rạch Dừa được định hướng trở thành một trung tâm dịch vụ hậu cần dầu khí quốc gia, một đô thị du lịch chất lượng cao với hệ thống hạ tầng đô thị được đầu tư hoàn thiện, là mắt xích quan trọng trong liên kết vùng và là tiền đề quan trọng để bứt phá trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Rạch Dừa đặt ra nhiều mục tiêu đột phá, tập trung khai thác và phát huy những lợi thế sẵn có. Trong đó, phát triển kinh tế biển được xem là trọng tâm.

Đường sá, đô thị Rạch Dừa khang trang, sạch đẹp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Rạch Dừa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong nhiệm kỳ 2025-2030, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đời sống văn hóa, xã hội và con người, coi đây là một nhiệm vụ then chốt để phát triển bền vững.

Báo cáo Chính trị của Đại hội đã chỉ rõ mục tiêu cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân với các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Người dân hài lòng khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Rạch Dừa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Dừa Nguyễn Phúc Hoàng chia sẻ những khát vọng mà cán bộ và nhân dân phường hướng tới trong nhiệm kỳ 2025-2030

Tính đến hết quý 1-2025, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo. Sự đoàn kết “tương thân, tương ái” cũng được phát huy mạnh mẽ, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng đã được vận động để ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì trẻ em”, góp phần xây dựng phường Rạch Dừa phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm.

Đại hội Đảng bộ phường Rạch Dừa lần thứ I không chỉ là sự kiện tổng kết một nhiệm kỳ mà còn là nơi khởi nguồn của những khát vọng, ý chí lớn lao. Với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tin tưởng Rạch Dừa sẽ vững vàng bước vào nhiệm kỳ mới, viết nên những trang sử mới đầy tự hào, phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

MẠNH THẮNG