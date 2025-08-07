Tây Ninh triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”

Chính trị

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, ngành chức năng tỉnh đang triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn, giai đoạn 2025-2026.

Theo đó, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2026, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước nắm vững kiến thức, kỹ năng số; 100% học sinh tiểu học được trang bị kỹ năng số cơ bản; 100% người dân trưởng thành biết sử dụng thiết bị thông minh để tiếp cận dịch vụ số; ít nhất 60% người dân trưởng thành đạt chuẩn phổ cập kiến thức chuyển đổi số trên nền tảng VNeID. Tỉnh Tây Ninh cũng hình thành các mô hình học tập sáng tạo như mạng lưới “Đại sứ số”, phong trào “Gia đình số”, mô hình “Chợ số - Nông thôn số”, “Mỗi công dân - Một danh tính số”…

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai tại địa phương, trong đó các tổ công nghệ số cộng đồng được củng cố và phát huy vai trò đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người.

LÊ XUÂN

