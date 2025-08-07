Phát triển phường Tân Uyên (TPHCM) theo hướng công nghiệp, đô thị hiện đại

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ phường Tân Uyên đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đề ra quan điểm, mục tiêu cho thời kỳ mới là xây dựng và phát triển phường theo hướng công nghiệp, đô thị văn minh, hiện đại.

Nhiều kết quả ấn tượng

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Uyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường đạt kết quả khá ấn tượng. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nghiêm túc, với 98% đảng viên tham gia học tập. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với học tập và làm theo Bác được đẩy mạnh, lan tỏa nhiều mô hình, gương điển hình.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách, báo, ấn phẩm... chào mừng đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Chính quyền phường đã kịp thời đổi mới phương thức điều hành, hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, cùng đó công tác dân vận có nhiều đổi mới với các mô hình “Dân vận khéo”, “Tổ chuyển đổi số cộng đồng”, “Bình dân học vụ số”.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thị Tuyết Nhung phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng phản ánh quá trình phát triển năng động, bền vững của phường Tân Uyên nhiệm kỳ vừa qua, tiêu biểu là việc hình thành đi vào hoạt động ổn định của 5 khu, cụm công nghiệp, đang lập thủ tục đầu tư Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí diện tích khoảng 145ha, 331 doanh nghiệp đầu tư mới trên các lĩnh vực thương mại – dịch vụ – du lịch. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra, cụ thể: năm 2023 là hơn 107,1 tỷ đồng (đạt 121,92%), năm 2024 là hơn 122,1 tỷ đồng (đạt 108,22%), ước năm 2025 là gần 131,4 tỷ đồng (đạt 113,98%).

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đáng chú ý là lĩnh vực giáo dục, y tế có bước phát triển nổi bật với 100% trẻ đến lớp, 100% trường đạt chuẩn quốc gia; người dân tham gia BHYT đạt 95–100%...

Những nỗ lực của hệ thống chính trị phường Tân Uyên đã lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, với số lượng ngày càng nhiều và nhiều công ty có doanh số cũng tăng trưởng qua từng năm.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt. Ảnh: XUÂN TRUNG

Anh Bùi Thanh Nam (30 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Gỗ Nam Hải Hà là một trong những đảng viên trẻ tuổi tham dự Đại hội đầu tiên của phường chia sẻ: “Tôi về làm việc trên địa bàn phường từ năm 2017. Thời gian đầu, gặp khó khăn xây dựng cơ sở, tôi đã được lãnh đạo phường khảo sát, động viên và có nhiều giải pháp gợi mở, kết nối để doanh nghiệp phát triển. Công ty chúng tôi đã có sự phát triển nhanh chóng, nhân sự tăng từ 10 người trong năm đầu thành lập, hiện đã lên 70 người, lợi nhuận cũng đạt gần 1 tỷ đồng/năm, tăng gần gấp đôi so với 5 năm trước. Đáng mừng là, với sự hỗ trợ, động viên rất tích cực của Đảng ủy, UBND phường, tại công ty đã hình thành được Chi bộ cơ sở Đảng với 5 đảng viên trẻ tuổi; những người bạn của tôi đang làm việc ở nhiều tỉnh thành cũng đã có kế hoạch về phường Tân Uyên tạo lập doanh nghiệp, an cư lạc nghiệp nơi đây”.

Anh Bùi Thanh Nam kỳ vọng nhiệm kỳ mới lãnh đạo phường tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp. Ảnh: XUÂN TRUNG

Tập trung 2 khâu đột phá

Phường Tân Uyên có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ với hệ thống hạ tầng công nghiệp khá đồng bộ, nằm trên tuyến đường Vành đai 4 TPHCM, tạo thuận thuận lợi giao thương liên vùng, kết nối nhanh với các trung tâm kinh tế trọng điểm và các phường thuộc TPHCM, Đồng Nai.

Phường đã định hướng phát triển khu đô thị mới Tân Uyên rộng 299ha, Khu thương mại tự do (FTZ) trên 500ha, cùng đó là các lợi thế vượt trội khi sở hữu hệ sinh thái tự nhiên, quỹ đất nông nghiệp dọc sông Đồng Nai thuận lợi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, logistics đường sông.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Để sớm biến các tiềm năng, lợi thế phát triển thành hiện thực, hai khâu đột phá gắn với 4 Nghị quyết trụ cột của Trung ương (Nghị quyết 57 về khoa học - công nghệ, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66 về cải cách thể chế, và đặc biệt là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân) và các chương trình hành động của Đảng bộ TPHCM đã được các đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ phường thảo luận kỹ lưỡng và thông qua, đó là: nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, khai thác lợi thế và huy động tối đa mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là đầu tư hạ tầng khung, phát triển đô thị lõi, đưa phường Tân Uyên phát triển theo hướng công nghiệp, đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát huy đồng bộ, hiệu quả nguồn nhân lực số, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành của hệ thống chính trị.

Từng bước thực hiện các khâu đột phá chiến lược, gồm: Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng Công nghiệp - Thương mại, Dịch vụ - Nông nghiệp (tỶ lệ tương ứng là 52,19% - 28,77% - 19,04%); tổng thu ngân sách nhà nước được giao hàng năm đạt 100% so với dự toán và thu ngân sách bình quân tăng từ 10-15%/năm; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt hơn 12,6%...

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển, kể từ khi phường Tân Uyên chính thức trở thành đơn vị hành chính trực thuộc TPHCM theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhiệm kỳ mới, Tân Uyên sẽ tiếp tục các chương trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Phường cũng phát huy tiềm năng, thế mạnh sau sáp nhập của từng vùng để phát triển đồng bộ về kinh tế – văn hóa xã hội, quốc phòng – an ninh, được định lượng bằng các chỉ tiêu cụ thể và những giải pháp phù hợp, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tân Uyên phát triển theo hướng công nghiệp, đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình – trở thành biểu tượng của sự đổi mới, đồng thuận và phát triển hài hòa.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân phường Tân Uyên đã đạt được.

Đồng chí đề nghị phường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, cân đối, có chiều sâu và gắn với bảo vệ môi trường, chú ý thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp sạch, logistics, xây dựng cơ chế kết nối nhà đầu tư với địa phương, thúc đẩy du lịch sinh thái, tạo bản sắc riêng của Tân Uyên giữa lòng đô thị hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng chính quyền số hoạt động tinh gọn, hiệu quả; sớm xây dựng đô thị thông minh, xanh, sạch, đẹp, đặc biệt là mỗi chương trình hành động phải có người phụ trách, có mốc thời gian rõ ràng và tiêu chí đánh giá cụ thể.

XUÂN TRUNG