Công bố 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội trong năm 2025

1. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức, phong cách lãnh đạo theo hướng "hành động - thực chất"

Bước vào giai đoạn mới với khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn, kỷ cương hơn và hiệu quả thực chất hơn của cả hệ thống chính trị; Đảng bộ TP Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức, phong cách lãnh đạo để mọi chủ trương đều phải xuất phát từ thực tiễn, mọi hành động phải đo đếm được bằng kết quả cụ thể, mọi cam kết phải được thực hiện đến cùng."Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” - chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã trở thành mệnh lệnh hành động, là phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII. Với tinh thần đó, những tháng cuối năm 2025 đã chứng kiến một thay đổi lớn có tính đột phá về sự quyết liệt và tốc độ giải quyết công việc của cả hệ thống chính trị, các vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, các "điểm nghẽn" tồn tại kéo dài nhiều năm được tập trung chỉ đạo triển khai.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội - hiện thực hóa tầm nhìn Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Diễn ra từ ngày 15 tới 17-10-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc” đã thành công tốt đẹp.

3. Dấu ấn bản sắc sâu đậm Hà Nội trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, Hà Nội đã triển khai bài bản, khoa học, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô với điểm nhấn là chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) và Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Ba Đình

4. Gương mẫu sắp xếp, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Cùng với cả nước, từ ngày 1-7-2025, Hà Nội chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gần dân, sát với dân hơn. Không chỉ giảm số đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất cả nước, Hà Nội cho thấy sự chủ động triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính một cách bài bản, khoa học, thể hiện sự nhạy bén và năng động trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Sau sắp xếp, 126 xã, phường mới hình thành cho thấy sự hợp lý về mặt địa giới hành chính mà còn bảo đảm sự hòa hợp về văn hóa, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho mỗi địa phương.

5. Thu ngân sách lần đầu vượt mốc trên 600.000 tỷ đồng

Bứt phá, sáng tạo, vượt lên những khó khăn, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2025 đạt kết quả tích cực trên nhiều ngành, lĩnh vực: Hoàn thành và vượt mức 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. GRDP tăng trưởng khoảng 8,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến hết ngày 25-12 là 668.520 tỷ đồng, đạt 130,1% dự toán, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2024.

6. Tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Hà Nội khẳng định vai trò là địa phương tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chỉ số chuyển đổi số (DTI) xếp thứ nhất toàn quốc, dẫn đầu ở cả 4 chỉ số chính; Chỉ số Đổi mới sáng tạo (PII) năm 2025 giữ vị trí số 1 năm thứ 3 liên tiếp.

7. Khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển mới của Thủ đô, gắn với hoàn thiện thể chế và lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm

8. Khẳng định vị thế dẫn đầu trong giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao; không ngừng nâng cao an sinh và phúc lợi xã hội

Giáo dục Thủ đô vươn lên mạnh mẽ, dẫn đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt 99,91% (xếp thứ 2 cả nước). Đặc biệt, đầu tháng 12, Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu.

9. Bứt phá phát triển du lịch, phát huy vai trò thành phố sáng tạo và Trung tâm công nghiệp văn hóa

Năm 2025, Hà Nội bứt phá lập kỷ lục đón 33,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 7,82 triệu lượt khách, tăng 22,76% và trên 25,88 triệu lượt khách nội địa, tăng 20,32%.

Hà Nội bảo đảm vững chắc an ninh trật tự

10. Đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế của Hà Nội

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững. Hà Nội bảo đảm an toàn tuyệt đối cho gần 3.000 sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

QUỐC KHÁNH