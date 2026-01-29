Mở rộng đường ven hồ Tây: Dự kiến làm cầu cạn, không giải phóng mặt bằng tới khu dân cư

Phần đường mở rộng quanh hồ Tây dự kiến áp dụng giải pháp cầu cạn đưa ra phía mặt hồ với kết cấu vươn ra được thiết kế tương tự ban công, tính toán bảo đảm an toàn chịu lực và không làm thay đổi diện tích mặt nước hồ.

Liên quan tới dự án đầu tư, cải tạo và phát huy giá trị khu vực hồ Tây cùng tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ cho biết, đề xuất mở rộng đường ven hồ Tây lên quy mô 21-24m (hiện nay 8,5–9,5m) mới dừng ở chủ trương, chưa phải là một dự án cụ thể.

Đây là đề xuất được UBND quận Tây Hồ (trước đây) xây dựng và đang trong quá trình hoàn thiện thành đề án tổng thể để trình UBND TP Hà Nội xem xét. Theo quy trình, sau khi đề án được thông qua, UBND TP Hà Nội sẽ giao một chủ đầu tư lập dự án tổng thể. Cùng với đó, dự án này tiếp tục lấy ý kiến các sở, ngành liên quan trước khi triển khai.

Hà Nội có chủ trương mở rộng tuyến đường quanh hồ Tây

Đại điện UBND phường Tây Hồ cũng cho biết, phương án mở rộng đường quanh hồ Tây sẽ không thực hiện giải phóng mặt bằng, không ảnh hưởng đến khu dân cư và hệ thống di tích quanh hồ. Về kỹ thuật, phần đường mở rộng dự kiến áp dụng giải pháp cầu cạn đưa ra phía mặt hồ; kết cấu vươn ra được thiết kế tương tự ban công, tính toán bảo đảm an toàn chịu lực và không làm thay đổi diện tích mặt nước hồ Tây.

HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương về dự án đầu tư, cải tạo và phát huy giá trị khu vực hồ Tây

Trước đó, ngày 27-1, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 31, HĐND TP Hà Nội đã thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự án có quy mô hơn 575ha, trong đó diện tích hồ Tây gần 521ha, giữ nguyên hiện trạng mặt nước. Phạm vi triển khai bao trùm toàn bộ hồ Tây, được giới hạn bởi 14 tuyến đường, phố.

Trong khuôn khổ dự án, thành phố đề xuất điều chỉnh, mở rộng và cải tạo hơn 11,5km đường thuộc 6 tuyến phố quanh hồ gồm: Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An và Quảng Bá. Mặt cắt ngang các tuyến này sẽ được mở rộng từ 8,5–9,5m theo quy hoạch hiện hành lên 21–24m, với 2 làn xe mỗi bên rộng 7m, dải phân cách giữa 2m, vỉa hè phía dân cư 1–3m và vỉa hè phía hồ 5m. Cùng với hạ tầng giao thông, dự án còn hình thành 27 vị trí sàn ngắm cảnh xung quanh hồ Tây, 2 quảng trường nổi, 6 bến thuyền…

NGUYỄN QUỐC