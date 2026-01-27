Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội đối với ông Trần Anh Tuấn

Theo đó, HĐND TP Hà Nội quyết định miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Hà Nội để nhận nhiệm vụ mới.
Cùng với đó, HĐND TP Hà Nội Hà Nội đã bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với các ông: Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội; Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.
Trước đó ngày 13-1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội đến nhận công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; đồng thời có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở KH-CN, giữ chức Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội.