Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội đối với ông Trần Anh Tuấn

Ngày 27-1, tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tiến hành xem xét các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và hiệu quả của bộ máy chính quyền thành phố.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội quyết định miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Hà Nội để nhận nhiệm vụ mới.

Cùng với đó, HĐND TP Hà Nội Hà Nội đã bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với các ông: Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội; Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Lãnh đạo HĐND TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng 4 Ủy viên UBND TP Hà Nội

Trước đó ngày 13-1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội đến nhận công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; đồng thời có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở KH-CN, giữ chức Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội.

NGUYỄN QUỐC