Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 hứa hẹn "đại tiệc" nghệ thuật tại Hà Nội

Tối 31-1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 sẽ mang đến đại tiệc nghệ thuật kết hợp âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản, mở đầu không khí lễ hội rực rỡ của Thủ đô.

Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 được tổ chức tại khu vực trước Nhà hát Lớn Hà Nội

Chiều 27-1, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội công bố chương trình nghệ thuật Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 với chủ đề Vibrant Light - Ánh sáng rực rỡ. Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 31-1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, mở cửa tự do phục vụ công chúng và du khách.

Đây là sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, được tổ chức nhân dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình đồng thời là điểm nhấn mở đầu trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng quốc tế Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô - Thành phố Sáng tạo, thúc đẩy du lịch, kinh tế đêm và các ngành công nghiệp văn hóa.

Họp báo công bố về quy mô của Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026

Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam như Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, buitruonglinh, Đông Hùng, Hoàng Quyên; cùng các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim, nghệ sĩ guitar Cao Minh Đức, Đoàn nghệ thuật HT, Vũ đoàn Xtreme Power và MC Thanh Thanh Huyền. Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ với đa dạng phong cách hứa hẹn tạo nên bức tranh nghệ thuật giàu màu sắc và sức lan tỏa.

Phát biểu tại buổi công bố, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 được nâng tầm cả về quy mô, nội dung và thông điệp. Thông qua sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản, chương trình không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật hiện đại mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển của đất nước

Ông Đặng Lê Minh Trí, Giám đốc sáng tạo kiêm Tổng đạo diễn chương trình phát biểu tại buổi công bố

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay là việc lần đầu tiên triển khai hệ thống công nghệ trình diễn phức hợp, quy mô lớn ngay tại khu vực phía trước mặt tiền Nhà hát Lớn Hà Nội.

Theo ông Đặng Lê Minh Trí, Giám đốc sáng tạo kiêm Tổng đạo diễn chương trình, các hệ thống LED lưới có ray trượt lập trình tự động, sàn bay biểu diễn đa tầng và cẩu trục tự hành sẽ mở rộng chiều sâu thị giác, tạo nên những khoảnh khắc trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Nội dung chương trình được cấu trúc thành ba chương, kết hợp các chất liệu âm nhạc cổ điển, dân gian, đương đại và hiện đại, dẫn dắt cảm xúc từ truyền thống đến hiện tại và hướng tới tương lai, khép lại bằng tinh thần rực rỡ, lạc quan của một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.

Cổng đăng ký vé trực tuyến mở lúc 10 giờ ngày 28-1. Chương trình sẽ được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân, Hanoi International Light Festival và các kênh mạng xã hội khác, hứa hẹn mang đến cho công chúng một đêm nghệ thuật đáng nhớ trong thời khắc chào năm mới.

MAI AN