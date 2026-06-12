Vedan Việt Nam Tri ân Hội LHPN Thành phố Đồng Nai

Vừa qua ngày 9-6-2026, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã tổ chức chào đón Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Đồng Nai, đây là một trong những hoạt động gắn kết và nâng cao nhận thức về chất lượng sản phẩm Việt thông qua tham quan và chuyên đề hiểu thêm về hương vị - nhận biết hàng giả.

Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Đồng Nai và xã Phước Thái chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Vedan Việt Nam

Đến với hoạt động, sau khi xem video giới thiệu về nhà máy, đoàn đã được tham quan khuôn viên rộng 120ha có nhiều cây xanh, hồ sinh học, hệ thống ống dẫn tự động giữa các nhà máy cùng với dây chuyền sản xuất khép kín của Vedan. Đồng thời, đoàn đã ghé thăm khu văn phòng, khu sản xuất và khu thể thao và cảng quốc tế chuyên dụng.

Ông Ni Chih Hao (Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam) chia sẻ: “Hoạt động này là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Vedan Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Đồng Nai. Chúng tôi tin rằng, việc đồng hành và gắn bó lâu dài với địa phương không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, mà còn tôn vinh và phát huy vai trò quan trọng của phụ nữ, những người nắm giữ vai trò giữ lửa cho mỗi gia đình, đóng góp quan trọng cho xã hội”.

Sau chuyến tham quan, các chị em phụ nữ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Đồng Nai được trải nghiệm các sản phẩm của Vedan như: Cá viên hoàng kim Vedan, Gà chiên giòn Vedan,… và tham dự phần “Minigame 5 Hương vị” giúp các chị em hiểu rõ hơn ngoài các vị ngọt, đắng, chua, mặn, còn có vị ngọt tự nhiên trong thực phẩm, chìa khóa mở ra cánh cửa thành công của Vedan Việt nam trong suốt 35 năm qua.

Đại biểu tham gia trao đổi về cách nhận biết hàng thật, hàng giả trên thị trường

Trong khuôn khổ của hoạt động, buổi toạ đàm – chuyên đề về nhận biết hàng thật giả đã giúp các chị em phụ nữ có thêm thông tin về cách nhận biết bao bì. Ngoài kiểm tra nhãn mác (xuất xứ, nơi sản xuất, thành phần dinh dưỡng), tra cứu QR code để truy xuất nguồn gốc và các chứng nhận an toàn thực phẩm (VSATTP), ISO, HACCP, việc kiểm tra kỹ tem chống giả, đặc biệt cần tránh những khái niệm không rõ ràng như ‘đóng gói tại’, ‘hoàn tất tại’, ‘ phối trộn tại”...

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 35 năm phát triển bền bỉ của Vedan Việt Nam. Trong suốt hành trình ấy, việc không ngừng đồng hành, thúc đẩy và hỗ trợ các bộ ban - ngành đã trở thành một cam kết nhất quán của doanh nghiệp. Thông qua những nỗ lực này, Vedan Việt Nam hướng đến mục tiêu góp phần kiến tạo những giá trị thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng cuộc sống mới khoẻ mạnh và ngon miệng hơn mỗi ngày cho mỗi gia đình Việt.

V.D