Yến sào Khánh Hòa tích cực xúc tiến thương mại tại Malaysia

Sáng 10-6-2026, trong chương trình công tác tại Malaysia, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Lữ Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Chính quyền thành phố Kuala Lumpur, Malaysia.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý đô thị, xây dựng đô thị thông minh và thúc đẩy hợp tác du lịch, đặc biệt là định hướng phát triển các dòng sản phẩm du lịch phù hợp thị trường Malaysia như du lịch Halal. Chiều cùng ngày, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tại thủ đô Kuala Lumpur nhằm giới thiệu rộng rãi tiềm năng, môi trường kinh doanh đến cộng đồng doanh nghiệp sở tại.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, ấn phẩm quảng bá về đầu tư, thương mại và du lịch. Điểm nhấn là gian hàng trưng bày sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa. Tại đây, doanh nghiệp đã giới thiệu tới các đối tác quốc tế những dòng sản phẩm mang thương hiệu quốc gia như: yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hoà, Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest, Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu và Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest cùng nhiều sản phẩm cao cấp khác. Chuỗi hoạt động thiết thực này góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Khánh Hòa và thành phố Kuala Lumpur, tạo nền tảng vững chắc giúp các doanh nghiệp trực tiếp kết nối, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường xuất khẩu tại Malaysia trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của đoàn đoàn chuyến công tác:

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K.H