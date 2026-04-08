Công bố và trao các nghị quyết của Quốc hội về công tác cán bộ

Chiều tối 7-4, sau khi kết thúc phiên họp chiều của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ công bố và trao các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao các nghị quyết của Quốc hội

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao nghị quyết của Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao nghị quyết của Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Phó Chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội; bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đồng chí đã được nhận quyết định, giao nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội đã có đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật, do đó trong nhiệm kỳ khóa XVI phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; tăng cường giám sát trúng, đúng; quyết định kịp thời những vấn đề quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội cùng toàn thể cán bộ cơ quan Quốc hội tiếp tục đoàn kết, thống nhất hành động để mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động của Quốc hội. Tinh thần kỷ luật, kỷ cương phải được nâng lên hàng đầu trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

ANH PHƯƠNG