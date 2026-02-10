Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền: Cam kết về tương lai xanh và bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam

Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông trong chuyến đi hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa sau bão lũ

Giữa tháng 12-2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền đã công bố quyết định bổ nhiệm lại ông Ngô Văn Đông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Sự kiện này mang một hàm ý chiến lược sâu sắc hơn nhiều so với việc duy trì sự ổn định thông thường. Đó là, HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền đã gửi gắm một kỳ vọng lớn lao: Ông Ngô Văn Đông sẽ là người kiến tạo nền móng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới - Giai đoạn của phát triển bền vững và chuyển đổi xanh. Điều này phù hợp với xu thế khi nền nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ lịch sử của việc chuyển đổi từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp xanh”. Tính từ năm 2018, vị “thuyền trưởng” mát tay Ngô Văn Đông đã chèo lái “con thuyền Bình Điền” vượt qua nhiều thách thức, gian nan để tiếp tục duy trì hình ảnh của một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Dưới góc nhìn quản trị doanh nghiệp, sự vững vàng của Bình Điền ngày hôm nay là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực lãnh đạo của ông. Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông khẳng định: “Hành trình xanh không chỉ là một chương trình mà là cam kết dài hạn của Bình Điền trong việc cùng nông dân xanh hóa sản xuất lúa, hướng tới giảm phát thải và phát triển bền vững”. Ở giai đoạn thị trường phân bón trong nước và quốc tế có nhiều biến động khốc liệt nhất lịch sử (2018-2023), cuộc chiến giá nguyên liệu, sự cạnh tranh gay gắt của phân bón nhập khẩu, cho đến những đứt gãy chưa từng có do đại dịch toàn cầu… tác động xấu đến tình hình sản xuất và kinh doanh của công ty, nhưng Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông vẫn tự tin đưa Bình Điền giữ vững vị thế đầu ngành, đồng thời duy trì được sự ổn định trong bộ máy nhân sự và tài chính - những yếu tố cốt lõi của một doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn.

Chủ tịch HĐQT Công ty CPPB Bình Điền Nguyễn Văn Thiệu trao quyết định bổ nhiệm lại cho Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông

Thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” dưới thời Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông không ngừng được làm mới. Từ một thương hiệu truyền thống, Bình Điền đã chuyển mình mạnh mẽ sang hình ảnh một chuyên gia nông nghiệp, luôn sát cánh cùng bà con nông dân qua các chương trình canh tác thông minh. Sự nhất quán trong thông điệp truyền thông suốt 7 năm qua đã tạo nên một tài sản thương hiệu vô giá: Niềm tin của người nông dân. Tại Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và lễ trao giải cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2025 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA), Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) đã được xướng tên trong Top 20 Doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành phi tài chính. Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế của Bình Điền trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu ngành phân bón và nông nghiệp Việt Nam, đồng thời cho thấy những nỗ lực của Công ty trong hành trình nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong quản trị.

