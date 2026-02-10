Herbalife Việt Nam và hành trình 16 năm cam kết vì một cộng đồng ngày càng khỏe mạnh

Trọng tâm trong các hoạt động cộng đồng của Herbalife Việt Nam là Chương trình Casa Herbalife Việt Nam, được triển khai từ năm 2013 trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu của Quỹ Herbalife Family Foundation (Quỹ HFF).

Nuôi dưỡng cuộc sống qua Chương trình Casa Herbalife

Trong suốt 12 năm thực hiện, 15 trung tâm Casa Herbalife đã trở thành mái ấm cho hàng ngàn người kém may mắn, cung cấp bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và kiến thức chăm sóc sức khỏe.

Tính đến nay, Herbalife Việt Nam đã đóng góp hơn 32 tỷ đồng thông qua chương trình và trong giai đoạn 2025–2026, công ty dự kiến tài trợ thêm khoảng 6,5 tỷ đồng để hỗ trợ 15 trung tâm Casa Herbalife trên cả nước, bao gồm Hà Nội, TPHCM, Huế đến các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và nhiều địa phương khác. Không chỉ hỗ trợ tài chính, nhân viên và Thành viên Độc lập của Herbalife còn thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện tại các trung tâm, mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ trong dịp Tết Nguyên đán, Trung thu và các sự kiện khác.

Tháng 10 và 11-2025, Herbalife Việt Nam cùng Thành viên Độc lập và nhân viên công ty ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra hơn 3,9 tỷ đồng thông qua MTTQ Việt Nam.

Herbalife Việt Nam cùng thành viên Độc lập và nhân viên công ty ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra với số tiền 3,204 tỷ đồng

Năm 2024, Herbalife cũng đã hỗ trợ 2,8 tỷ đồng cho các nạn nhân của bão Yagi tại miền Bắc. Không dừng lại ở đó, công ty phối hợp cùng các trung tâm huyết học quốc gia duy trì Ngày Hiến máu nhân đạo hàng năm.

Lan tỏa lối sống lành mạnh

Herbalife Việt Nam cũng chú trọng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe dự phòng và dinh dưỡng thông qua nhiều chiến dịch sáng tạo. Trong 4 năm qua, công ty phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống (Bộ Y tế) tổ chức cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn”, khuyến khích người dân rèn luyện thể chất, ăn uống lành mạnh và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Bên cạnh đó, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam 2025 do Herbalife tổ chức đã thu hút hàng ngàn người tham dự tại Hà Nội và TPHCM. Công ty cũng đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ trong cuộc thi “Lan tỏa năng lượng tích cực”, tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và lòng tốt.

Từ năm 2012, Herbalife Việt Nam đã là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPA) và gần đây là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Năm 2025, Herbalife tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao với 20 sự kiện diễn ra ở 17 tỉnh thành trên cả nước, nhằm khuyến khích người dân duy trì thói quen vận động và dinh dưỡng hợp lý.

PHƯƠNG NGUYỄN