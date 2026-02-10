Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. Điểm đến văn hóa, sinh thái hấp dẫn khu vực phía Nam

Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (Địa đạo Củ Chi) không chỉ là di tích lịch sử đặc biệt nổi tiếng của Việt Nam, mà còn là điểm đến du lịch, văn hóa liên tục được đầu tư mở rộng, mang đến cho du khách trải nghiệm đa dạng.

Homestay Địa đạo Củ Chi ven sông Sài Gòn

Cách trung tâm TPHCM khoảng 70km, Địa đạo Củ Chi được mệnh danh là “huyền thoại đánh giặc trong lòng đất”. Hệ thống đường hầm dài gần 250km, đan cài như mạng nhện tái hiện chân thực ý chí kiên cường của quân dân ta trong hai cuộc kháng chiến. Mỗi mét hầm nơi đây đều là minh chứng sống động về tinh thần bất khuất và cuộc sống chiến đấu phi thường của người dân Củ Chi.

Không chỉ là di tích lịch sử, đây còn là địa chỉ giáo dục truyền thống giàu giá trị. Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, nơi thờ gần 46.000 Anh hùng liệt sĩ, tạo không gian trang nghiêm để du khách tưởng nhớ và tri ân thế hệ đi trước. Bên cạnh đó, Khu Tái hiện Vùng Giải phóng khắc họa chân thực đời sống, chiến đấu của người dân Củ Chi giai đoạn từ năm 1961 đến 1972. Sa bàn điện tử mô phỏng trận càn Cedar Falls và phòng chiếu phim 3D giúp người xem cảm nhận rõ nét sự khốc liệt của chiến tranh, đồng thời hiểu hơn về chiến thuật, cách tổ chức của lực lượng cách mạng.

Các hoạt động trải nghiệm dân dã như: tráng bánh tráng, nấu rượu, cấy lúa, họp chợ quê… mang đến cho du khách cái nhìn gần gũi về cuộc sống nông nghiệp truyền thống, thu hút khách quốc tế và giới trẻ. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, khu di tích đã đầu tư nhiều dịch vụ giải trí như bắn súng thể thao quốc phòng, bắn súng đạn sơn, trò chơi mạo hiểm, hồ bơi và khu trò chơi trên mặt nước. Về ẩm thực, Nhà hàng Bến Dược ven sông Sài Gòn được nâng cấp với không gian thoáng mát, rộng rãi, phục vụ ẩm thực địa phương. Đáng chú ý, năm 2025, hàng loạt hạng mục mới được đưa vào sử dụng như: phòng chiếu phim trên máy bay vận tải C-130; dịch vụ câu tôm giải trí; khu cắm trại và homestay ven sông Sài Gòn; khu BBQ ngoài trời phục vụ du khách nghỉ dưỡng.

Các bạn trẻ háo hức tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán 2026, Địa đạo Củ Chi cũng triển khai nhiều hoạt động mới nhằm tăng sức hút và nâng chất lượng phục vụ. Từ một căn cứ quân sự huyền thoại, Địa đạo Củ Chi đang vươn mình trở thành điểm đến lịch sử - văn hóa – sinh thái toàn diện, vừa giáo dục truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng chất lượng cao của du khách trong và ngoài nước.

KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

