HEINEKEN Việt Nam 35 năm tiên phong vì một Việt Nam tốt đẹp hơn

Hơn ba thập niên qua, HEINEKEN Việt Nam không chỉ liên tục đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động, doanh nghiệp còn tập trung vào đổi mới công nghệ và vận hành bền vững với tầm nhìn phát triển dài hạn.

HEINEKEN Việt Nam hợp tác cùng Phòng CSGT TPHCM triển khai chương trình An toàn giao thông - Đã uống rượu bia, không lái xe

Với 5 nhà máy bia trên toàn quốc, doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng 3.000 nhân sự và tạo ra hơn 170.000 việc làm trong toàn bộ chuỗi giá trị trên khắp cả nước. Gần đây nhất, được khánh thành vào năm 2022, nhà máy tại Vũng Tàu - nhà máy bia HEINEKEN lớn nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương - được phát triển như một trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi nhiều sản phẩm mới và giải pháp quản trị tiên tiến được nghiên cứu, triển khai và tối ưu hóa.

Từ năm 2020, HEINEKEN Việt Nam đã giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm thức uống đại mạch Heineken® 0.0 như một lựa chọn thức uống phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới. Doanh nghiệp cũng hợp tác với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và lực lượng CSGT TPHCM triển khai các chiến dịch truyền thông về an toàn giao thông, đặc biệt trong các dịp cao điểm lễ, tết, như chương trình “Uống không lái”, “An toàn giao thông - Đã uống rượu bia, không lái xe”,...

HEINEKEN Việt Nam đạt tham vọng bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền trước 5 năm

Trong nội bộ doanh nghiệp, HEINEKEN Việt Nam chú trọng xây dựng văn hóa đa dạng, bình đẳng và hòa nhập.

Thông qua những nỗ lực bền bỉ và cam kết đầu tư dài hạn, HEINEKEN Việt Nam đã tạo ra hơn 170.000 việc làm trong toàn bộ chuỗi giá trị, đóng góp tương đương 0,5% GDP quốc gia trong năm 2024, đồng thời liên tục nằm trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách và thuế hàng đầu.

Năm 2025, doanh nghiệp được vinh danh “Ngôi sao CSI” bởi VBCSD - VCCI, đánh dấu 8 năm liên tiếp nằm trong Top 10 Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam. Cũng trong năm, doanh nghiệp nhận giải “Dự án bền vững” cùng dự án bảo tồn nguồn nước tại Human Act Prize.

35 năm không chỉ là một cột mốc thời gian, mà là nền tảng để HEINEKEN Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn với Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Khi tăng trưởng đòi hỏi gắn liền với tính bền vững, kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm xã hội ngày càng trở thành tiêu chuẩn, hành trình của HEINEKEN Việt Nam.

BẢO NHƯ