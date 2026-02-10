The Grand Ho Tram khởi đầu năm 2026 với loạt thành tựu và chuỗi hoạt động Tết sôi động

The Grand Ho Tram bước vào năm 2026 với nhiều dấu ấn quan trọng: tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam thông qua việc giành được các giải thưởng uy tín trong ngành, tổ chức chuỗi hoạt động đón Tết Nguyên Đán đặc sắc.

Theo đó, The Grand Ho Tram được ghi nhận 3 giải thưởng lớn: Giải thưởng Du lịch ASEAN 2026 – Địa điểm tổ chức sự kiện xuất sắc nhất Việt Nam, ghi nhận năng lực nổi bật trong lĩnh vực MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm; giải Tatler Best of Vietnam 2026, tôn vinh chất lượng dịch vụ cao cấp và phong cách sống thượng lưu; giải Travellive Hotlist 2025 – Khu nghỉ dưỡng gia đình hàng đầu, khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với các gia đình đa thế hệ và du khách nghỉ dưỡng.

Kể từ ngày 05-01-2026, casino The Grand Ho Tram chính thức tham gia chương trình thí điểm được Chính phủ phê duyệt, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia sử dụng dịch vụ casino theo các điều kiện và quy định hiện hành.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2026 - Bính Ngọ, The Grand Ho Tram giới thiệu chương trình lễ hội trải nghiệm các hoạt động truyền thống như múa lân, các hoạt động văn hóa đặc trưng, thực đơn Tết và nhiều chương trình giải trí diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ.

TRÂN ANH