Trường Đại học Nguyễn Tất Thành khẳng định uy tín học thuật và giá trị giáo dục

Hơn 26 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học (ĐH) Nguyễn Tất Thành (NTTU) kiên định con đường đi lên bằng uy tín học thuật và những giá trị giáo dục cốt lõi. Việc được ghi nhận trên nhiều bảng xếp hạng đại học trong nước và quốc tế uy tín không chỉ là thành quả mang tính thời điểm, mà phản ánh một quá trình phát triển bền bỉ dựa trên chất lượng đào tạo, nền tảng nghiên cứu khoa học và triết lý giáo dục nhân văn mà nhà trường theo đuổi.

Sinh viên ngành Răng hàm mặt Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong giờ học thực hành

Nền tảng học thuật và nghiên cứu gắn với phát triển năng lực người học

Song hành với đào tạo, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành từng bước xây dựng nền tảng học thuật thông qua phát triển đội ngũ giảng viên và thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Tỷ lệ giảng viên có trình độ cao ngày càng tăng, nhiều người được đào tạo ở nước ngoài, có khả năng công bố quốc tế và tham gia các đề tài nghiên cứu gắn với thực tiễn. Nghiên cứu khoa học đã trở thành động lực để người học hình thành tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và tinh thần khởi nghiệp. Sinh viên được khuyến khích tham gia đề tài, dự án nghiên cứu và các sân chơi học thuật, từng bước hình thành năng lực tự học và sáng tạo trong quá trình học tập.

Xác định rõ đầu ra là thước đo quan trọng của chất lượng đào tạo, nhà trường duy trì mạng lưới hợp tác rộng khắp với doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên. Hằng năm, nhà trường tổ chức các ngày hội việc làm, chương trình kết nối doanh nghiệp – sinh viên và hoạt động tuyển dụng trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Cùng với đó, nhà trường cũng triển khai các chương trình thực tập và làm việc tại nước ngoài, đặc biệt tại một số quốc gia Châu Á và Châu Âu, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp trong môi trường quốc tế...

Uy tín học thuật qua các bảng xếp hạng quốc tế

Những nỗ lực trong đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học đã giúp nhà trường liên tiếp được ghi nhận trên các bảng xếp hạng uy tín. Năm 2024, trường nằm trong tốp 18% đại học toàn cầu theo THE Impact Rankings; thuộc tốp 3 đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng U.S. News Best Global Universities; tốp 4 theo URAP; tốp 3 theo SCImago và tốp 5% đại học thế giới theo Webometrics.

Ở bình diện khu vực, thương hiệu NTTU được xếp trong tốp 34% đại học tốt nhất châu Á theo QS Asia 2025. Đặc biệt, việc góp mặt trong THE World University Rankings 2026, thuộc tốp 55% đại học thế giới, cho thấy uy tín học thuật của nhà trường ngày càng được khẳng định trên bản đồ giáo dục đại học quốc tế.

Với định hướng giáo dục đặt con người làm trung tâm, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành kiên trì xây dựng mô hình đào tạo gắn liền với trách nhiệm xã hội. Suốt quá trình hình thành và phát triển, nhà trường đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng như học bổng khuyến học, hoạt động thiện nguyện và các dự án “Tiếp sức đến trường”, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhiều chính sách học bổng nhân văn dành cho sinh viên của nhà trường

Sau hơn 26 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tạo dựng uy tín bằng con đường nhất quán: lấy chất lượng đào tạo làm trung tâm, lấy nền tảng học thuật làm trụ cột và kiên trì theo đuổi các giá trị giáo dục nhân văn. Uy tín học thuật, niềm tin của người học và sự ghi nhận của xã hội chính là nền tảng để nhà trường tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

NGA NGUYỄN