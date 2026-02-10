Dự án A&K Tower: Chuẩn pháp lý - trọn tiện ích sống

Ngày 18-12-2025, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản thông báo số 20623/SXD-PTĐT ký gửi Công ty Cổ phần OBC Thuận An (OBC Holdings), chủ đầu tư dự án A&K Tower, nêu rõ: Dự án đã đủ điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định Điều 24 Luật kinh doanh bất động sản năm 2023.

Bể bơi khoáng nóng trên cao - tiện ích nổi bật nâng tầm chất lượng sống tại A&K Tower

Dự án được tổ chức xây dựng vào tháng 7-2025. Đến nay, hạng mục hầm móng đã hoàn thiện, dự án đang triển khai thi công tầng 1 của tòa nhà, dự kiến bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý II-2027. A&K Tower có địa chỉ tại mặt tiền đường An Phú 17, phường An Phú, TPHCM trên diện tích 10.141m2 , với thiết kế gồm 2 block chung cư cao 30 tầng và 1 tầng hầm. Dự án có 1.155 căn hộ với thiết kế đa dạng từ 1 tới 3 phòng ngủ.

Dự án được chủ đầu tư chú trọng thiết kế từ chi tiết bên trong với chuỗi tiện nghi cao cấp như sảnh đón sang trọng, hành lang rộng thoáng với thang máy cao cấp nhập khẩu từ thương hiệu Otis. Khu vực sinh hoạt cộng đồng được thiết kế phong cách, kết hợp các tiện ích theo xu hướng như Eden Box (tủ giao nhận hàng thông minh 24/7), Grab Food zone (khu nhận đồ ăn nhanh) nhằm bắt kịp nhịp sống hiện đại.

Bên cạnh đó, cư dân sẽ được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích phong phú như bể bơi người lớn và trẻ em với diện tích lên đến 590m² sử dụng công nghệ khoáng nóng tiên tiến; phòng gym; vườn dạo bộ; khu cafe thư giãn; sân chơi trẻ em ngoài trời và trên tầng cao. Hệ thống bãi đậu xe đa dạng gồm 3 tầng bố trí linh hoạt (hầm, tầng 1 và tầng 3) cùng các trụ sạc riêng biệt dành cho xe điện. Với định hướng kiến tạo một không gian sống “vươn tầm” về trải nghiệm và kết nối, OBC Holdings đã phát triển A&K Tower như một biểu tượng sống mới, nơi từng chi tiết từ thiết kế, hạ tầng đến hệ tiện ích đều được đầu tư bài bản.

Phối cảnh tổng thể dự án A&K Tower

Ông Trần Văn Hiếu, Tổng Giám đốc OBC Holdings, chia sẻ: “OBC Holdings khẳng định bản lĩnh với chiến lược phát triển bền vững, chọn lọc để kiến tạo, chỉ triển khai các dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí chiến lược và đáp ứng đúng nhu cầu ở thực. Đây không chỉ là định hướng phát triển, mà còn là cam kết đồng hành lâu dài cùng thị trường”.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc chú trọng chất lượng công trình là một điều quan trọng trong thi công mà OBC Holdings đặt ra cho nhà thầu xây dựng. Đây cũng là mục tiêu kiến tạo không gian sống nhân văn, nơi cư dân không chỉ “ở”, mà còn thực sự “sống” và gắn kết.

QUANG MINH