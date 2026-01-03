Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tổ chức tất niên cho 250 người bán vé số

Kinh tế

Với mong muốn ai cũng có một cái Tết đủ đầy, ấm áp, tối 2-1 tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tổ chức bữa cơm thân mật cho người bán vé số lẻ nhằm để động viên và tri ân những đóng góp cho công ty phát triển bền vững. 

Tham dự buổi tiệc có bà Đặng Thị Ngọc Hiền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, một số đại lý vé số Đồng Tháp và 250 người bán vé số lẻ.

129.jpg

Bữa tiệc là lời cảm ơn sâu sắc mà Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp muốn gửi đến người bán vé số lẻ đã đồng hành cùng công ty trong thời gian qua.

127.jpg
124.jpg

Đây không chỉ là buổi gặp gỡ, thăm hỏi chúc tết và động viên người bán vé số lẻ, mà còn giúp Ban Lãnh đạo công ty nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn, tâm tư, nguyện vọng đề xuất của của người bán vé số lẻ đối với tờ vé số Đồng Tháp.

132.jpg
131.jpg

Dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã tặng mỗi người bán vé số lẻ 01 phần quà nhu yếu phẩm gồm: gạo, dầu ăn, đường, nước tương... để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Theo kế hoạch, Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sẽ tổ chức tiệc tất niên và tri ân trên 2.800 người bán vé số lẻ ở một số tỉnh thành khu vực phía Nam dịp Xuân Bính Ngọ 2026 với kinh phí trên 1.5 tỷ đồng.Đây là năm thứ 3 liên tiếp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tổ chức tiệc tất niên cho người bán vé số lẻ nhân dịp tết đến xuân về.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp luôn đặt mục tiêu phát triển kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng qua công tác an sinh xã hội, cùng sẻ chia, tạo gắn kết nhằm “Lan toả yêu thương” đến tất cả mọi người.

Công Đoàn- Hồng Minh

