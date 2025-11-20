Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, giao thông, môi trường

Chiều 20-11, Đại biểu HĐND phường Bến Cát, phường Lái Thiêu (TPHCM) đã có buổi tiếp xúc cử tri, trước kỳ họp cuối năm HĐND phường.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri phường Bến Cát

Tại buổi tiếp xúc, cử tri ở phường Bến Cát kiến nghị cần sớm khắc phục tình trạng ngập úng, xuống cấp một số tuyến đường trên địa bàn; ngành chức năng cần hướng dẫn kê khai thuế cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ; khi có quy hoạch, giải tỏa cần thực hiện sớm, tránh tình trạng quy hoạch treo, kéo dài...

Cử tri khu phố Tân Hưng, phường Bến Cát đề nghị ngành chức năng tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống hàng gian, hàng giả

Cử tri cũng mong muốn phường trang bị loa phát thanh cho khu phố để người dân kịp thời nắm bắt thông tin qua hệ thống truyền thanh.

*Cùng ngày, tại phường Lái Thiêu, đại biểu HĐND đã tiếp xúc cử tri khu phố Bình Đức và Bình Phước. Cử tri cũng nêu nhiều ý kiến đóng góp, tập trung vào các vấn đề liên quan đến xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Cử tri kiến nghị các vấn đề về dân sinh

Nhiều ý kiến cử tri cho rằng, trên địa bàn phường hiện có những tuyến đường quá hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi xảy ra sự cố cháy nổ, xe chữa cháy khó tiếp cận. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng xem xét phương án mở rộng một số tuyến đường.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng ô tô đậu trên đường gây cản trở giao thông, đề nghị xem xét tổ chức đậu xe theo ngày chẵn – ngày lẻ.

Cử tri mong ngành chức năng quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, ngập nước

Cử tri cũng phản ánh về việc chó thả rông, tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu giải đáp các thắc mắc của cử tri

TÂM TRANG