Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, giao thông, môi trường

Tại buổi tiếp xúc, cử tri ở phường Bến Cát kiến nghị cần sớm khắc phục tình trạng ngập úng, xuống cấp một số tuyến đường trên địa bàn; ngành chức năng cần hướng dẫn kê khai thuế cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ; khi có quy hoạch, giải tỏa cần thực hiện sớm, tránh tình trạng quy hoạch treo, kéo dài...
Cử tri cũng mong muốn phường trang bị loa phát thanh cho khu phố để người dân kịp thời nắm bắt thông tin qua hệ thống truyền thanh.
*Cùng ngày, tại phường Lái Thiêu, đại biểu HĐND đã tiếp xúc cử tri khu phố Bình Đức và Bình Phước. Cử tri cũng nêu nhiều ý kiến đóng góp, tập trung vào các vấn đề liên quan đến xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Nhiều ý kiến cử tri cho rằng, trên địa bàn phường hiện có những tuyến đường quá hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi xảy ra sự cố cháy nổ, xe chữa cháy khó tiếp cận. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng xem xét phương án mở rộng một số tuyến đường.
Cử tri cũng phản ánh tình trạng ô tô đậu trên đường gây cản trở giao thông, đề nghị xem xét tổ chức đậu xe theo ngày chẵn – ngày lẻ.
Cử tri cũng phản ánh về việc chó thả rông, tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường...