Từ năm 2027, người được cấp thẻ nhà báo lần đầu phải hoàn thành bồi dưỡng nghiệp vụ

Các đại biểu trao đổi các nội dung triển khai Luật Báo chí 2025. Ảnh: PHẠM SỸ

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các điểm cầu Sở VH-TT-DL, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc giới thiệu các nội dung trọng tâm của Luật Báo chí 2025 và nghị định hướng dẫn; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí, quản lý báo chí trước sự phát triển của Internet, mạng xã hội và AI.

Luật xác lập rõ hoạt động báo chí trên không gian mạng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền tảng số và mô hình báo chí đa dịch vụ. Về AI, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nhấn mạnh đây chỉ là công cụ hỗ trợ, trách nhiệm pháp lý vẫn thuộc về cơ quan báo chí và nhà báo; mọi nội dung do AI tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra phải được kiểm chứng trước khi sử dụng.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM SỸ

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Mai Hương Giang trình bày những nội dung chính của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Báo chí 2025, trong đó làm rõ nhiều quy định mới liên quan tổ chức, hoạt động và thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí.

Từ ngày 1-1-2027, người được cấp thẻ nhà báo lần đầu phải hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp. Khóa bồi dưỡng có thời lượng tối thiểu 40 tiết, được tổ chức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp, với các nội dung về sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước về báo chí, nghiệp vụ báo chí trong thời đại số, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Liên quan đến thẻ nhà báo, cơ quan quản lý lưu ý cần phân biệt cấp mới, đổi và cấp lại. Khi hết hạn kỳ thẻ 5 năm, việc cấp thẻ cho kỳ tiếp theo là cấp mới về mặt pháp lý, không phải cấp lại. Thủ tục đã được đơn giản hóa, cắt giảm một số giấy tờ nếu thông tin đã có trong hệ thống dữ liệu. Tuy nhiên, bản khai và bản tổng hợp có xác nhận của Tổng Biên tập vẫn cần để cập nhật chức danh, vị trí công tác và bảo đảm cơ sở pháp lý.

Tại phần trao đổi, các đại biểu nêu nhiều vấn đề thực tiễn trong hoạt động báo chí. Về cấp phép chuyên trang điện tử, tạp chí điện tử, cơ quan quản lý cho biết đang tạm dừng cấp mới và sẽ rà soát từng trường hợp có nhu cầu cần thiết. Đề xuất hợp nhất giấy phép báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình chưa được thực hiện do mỗi loại hình có đặc thù quản lý, điều kiện kỹ thuật khác nhau; việc cấp phép riêng nhằm hạn chế ảnh hưởng khi xảy ra vi phạm.

Các nội dung trao đổi tại hội nghị góp phần làm rõ những điểm mới của Luật Báo chí 2025 và các văn bản hướng dẫn, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, hướng tới việc triển khai thống nhất, hiệu quả các quy định mới trong hoạt động báo chí.

VĨNH XUÂN