Củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Singapore và Indonesia

Chiều 30-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam và Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi nhân dịp hai Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Đại sứ Jaya Ratnam đã có nhiều đóng góp rất quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Singapore, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác về thương mại, kinh tế, du lịch, khoa học, kỹ thuật, quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo… giữa hai nước. Đặc biệt, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 3 năm nay.

Đại sứ Jaya Ratnam trân trọng gửi lời chào của các nhà lãnh đạo Singapore tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cảm ơn Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp dù đang trong lịch trình dày đặc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hỗ trợ tích cực đối với Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Jaya Ratnam tin tưởng, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa và sẽ trở thành nền kinh tế phát triển trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Jaya Ratnam đều cho rằng, Việt Nam và Singapore còn nhiều dư địa hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nhấn mạnh hai bên cần đưa ra những lĩnh vực ưu tiên để tập trung thúc đẩy.

Hai bên đánh giá cao hiệu quả của các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, mô hình thành công của Singapore đầu tư ở Việt Nam, đồng thời là minh chứng cho sự tin cậy và hiệu quả trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chip bán dẫn, năng lượng xanh, năng lượng sạch, bồi dưỡng đào tạo cán bộ…

* Cũng trong chiều 30-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp Đại sứ Denny Abdi; chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam với nhiều đóng góp quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Indonesia; chúc mừng Đại sứ được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam và Indonesia có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước vun đắp trong 70 năm qua. Quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên các lĩnh vực từ chính trị, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh đến khoa học công nghệ.

Đặc biệt, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 3 năm nay.

Đại sứ Denny Abdi trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp; cho biết đã luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực của Việt Nam trong thời gian công tác tại Việt Nam.

