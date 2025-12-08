Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Sáng 8-12, tại tỉnh Tây Ninh, sau khi đồng chủ trì Lễ khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet có cuộc hội đàm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet hội đàm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới. Ảnh: VGP

Nhìn lại năm 2025, Thủ tướng hai nước cùng nhận định rằng, Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã thực hiện hiệu quả Kết luận của cuộc gặp hai Đảng, ba Đảng (2-2025), phối hợp triển khai các kế hoạch hợp tác với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả thực chất. Quan hệ chính trị - đối ngoại không ngừng được củng cố và tăng cường. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng thực chất.

Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai nước đạt 10,4 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2025, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2024 và dự kiến đạt 12 tỷ USD trong năm 2025. Với Campuchia, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất trong ASEAN. Campuchia cũng là địa bàn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam.

Hợp tác biên giới lãnh thổ đạt nhiều tiến triển đáng ghi nhận, thể hiện thiện chí và quyết tâm của hai bên trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân được quan tâm, thúc đẩy.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Thủ tướng Hun Manet đã đưa Campuchia giành được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ảnh: VGP

Trên nền tảng những thành tựu đạt được và với quyết tâm cao, hai bên đồng lòng phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, chú trọng tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn trên tất cả các cấp, các kênh, phát huy các cơ chế hợp tác song phương hiện có; củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh; thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, lừa đảo trực tuyến; phối hợp đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, các tin giả, sai sự thật của các thế lực thù địch kích động, chống phá và chia rẽ quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Nhất trí tập trung tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, gia tăng gắn kết, kết nối hai nền kinh tế, bao gồm hợp tác phát triển kinh tế số, kết nối cơ sở hạ tầng và kết nối về thể chế chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, văn hoá, du lịch; đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, đồng thời phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và lãnh đạo Vương quốc Campuchia tham dự buổi hội đàm. Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; khẳng định tiếp tục phối hợp xử lý thỏa đáng, kịp thời các vấn đề phát sinh, trong đó có việc bảo vệ bền vững môi trường ở khu vực biên giới; thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, phối hợp quản lý biên giới cả trên bộ và trên biển với tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp luật pháp quốc tế.

Trao đổi về căng thẳng biên giới Campuchia – Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, theo sát tình hình và sẽ tiếp tục đóng góp vào giải pháp hòa bình nhằm giải quyết căng thẳng, kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế, đối thoại, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và tuân thủ thỏa thuận hòa bình. Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các nỗ lực giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình; cho rằng ổn định lâu dài là biện pháp tốt nhất cho cả Campuchia và Thái Lan, và vì đoàn kết ASEAN, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

QUANG VINH