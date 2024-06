Cùng làm du lịch, đâu khó!

Thực tế, nhìn sang một số quốc gia lân cận, kém lợi thế về tài nguyên thiên nhiên sẵn có, nhưng họ phát triển du lịch “thần tốc”, chúng ta dễ chạnh lòng. Nếu viện dẫn nguyên nhân nước ta chưa đủ tiềm lực kinh tế, nguồn vốn lớn để đầu tư các công trình hoành tráng như nước bạn, điều này có thể chấp nhận được. Nhưng việc cùng “rèn” có ý thức, trách nhiệm với môi trường thì hoàn toàn không khó và nằm trong tầm tay. Việc lớn chưa làm được ngay, ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ để từng bước gầy dựng hiệu quả bền vững trong tương lai.

Dễ thấy, bà con trong nước khi có dịp du lịch nước ngoài (Singapore, Thái Lan…) thường tấm tắc khen ngợi các tuyến đường nước bạn sạch đẹp, không rác thải; thức ăn đường phố an toàn, không lo rối loạn tiêu hóa… Rõ ràng, điều này ta hoàn toàn học và thực hiện ngay được. Chẳng hạn, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân trong nước không xả rác bừa bãi; nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố; xử phạt thật nặng những người hút thuốc tùy tiện, phóng uế bừa bãi…

Cứ tưởng tượng thế này, khi bạn đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn, với cơm dẻo, thực phẩm hữu cơ đủ loại, nhưng bỗng… nghe tiếng cộp trong miệng do viên sạn gây ra. Bữa ăn này rõ ràng mất ngon, không còn hứng thú để tiếp tục thưởng thức. Với các “bữa tiệc” du lịch cũng vậy, khách sẽ nản lòng bởi những tiểu tiết không đáng có liên quan đến môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự… Xa hơn nữa, còn là câu chuyện kết nối liên vùng, liên ngành vĩ mô hơn cho du lịch nước nhà; không thể để khách đến rồi đi, cưỡi ngựa xem hoa và chi tiêu quá ít…

TRƯỜNG XUÂN

(ngụ tại đường Đồng Nai, quận 10, TPHCM)